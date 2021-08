Soome tõstab järgmisel aastal tubakaaktsiisi

Suitsetamine läheb Soomes järgmisel aastal jälle kallimaks. Suitsupaki hind tõuseb 50 sendi võrra. 2024. aastal maksab suitsupakk Soomes juba 10 eurot.

Rahandusministeeriumi ettepaneku kohaselt kütuse- ja alkoholiaktsiisi järgmisel aastal ei tõsteta. Samuti ei tõsteta tulumaksu, teatas YLE.

Ettevõtlustoetuse kärpimise raames kaotatakse 2023. aastal mõned diislimaksu soodustused. Diisli hind sõltub siiski kõige rohkem ülemaailmsest nafta hinnast.

Rahandusministeeriumi ettepanekut ei tohi segamini ajada valitsuse ettepanekuga. Rahandusminister Annikka Saarikko ettepanek on alusettepanek, mida valitsus arutab septembris.

Valitsus peab sügisel otsustama ka tööhõivemeetmete üle, mis tooks riigieelarvesse 110 miljonit eurot.

Esmaspäeval kutsus siseminister Maria Ohisalu vähendama riigis heitkoguseid. Ohisalu on roheliste erakonna juht.

Kevadel paika pandud raamlepingu alusel, oleks Soome riigieelarve defitsiit järgmisel aastal 7,6 miljardit eurot. Defitsiit kaetakse täiendava laenamisega.

Soome on koroonakriisi käigus julgelt laenu võtnud – kahe aastaga pea 30 miljardit eurot. See on tõstnud Soome riigivõla mahu 70 protsendini sisemajanduse koguproduktist. Eestis on sama näitaja 18 protsenti.

Soome jääb oma riigivõlaga siiski alla Euroopa liidu keskmise, mis oli läinud aasta lõpus 98 protsenti SKP-st.