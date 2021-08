Politsei ei näe vajadust piirata jalakäijate ligipääsu presidendilossile

"Tegu on ennetava meetmega, et intsidente ära hoida," vastas politsei- ja piirivalveameti (PPA) valvebüroo juht Valter Pärn ERR-i päringule, miks on vaja piirata ligipääsu presidendilossi ees olevale platsile.

Pärn selgitas, et riikliku tähtsusega hoonete turvalisust tagab ja võimalikke ohte hindab poltsei.

"PPA hinnangul tuleb piirata sõidukite kontrollimatut ligipääsu lossiesisele platsile," rääkis Pärn.

Samas kinnitas Pärn, et jalakäijate ligipääsu platsile ei ole politsei hinnangul vaja piirata.

Kadrioru pargi juhataja Ain Järve möönis, et mõistab turvalisusega seotud probleeme. Kuna Eesti kuulub nii Euroopa Liitu kui NATO-sse, tuleb presidendil korraldada erinevaid protokollilisi vastuvõtte ja kohtumisi. "Turvamine on aga paras peavalu," sõnas Järve.

Samas leidis Järve, et omaette privileeg on aga ka see, et temale teadaolevalt on Eesti ainus riik Euroopas peale Malta, kus on võimalik presidendilossi eest nii mööda jalutada.

Järve selgitas, et Kadrioru park on arvestanud ümberkorraldustes sellega, et lossi ette võib piire tulla ning loodab, et kuna seni on parki aruteludesse kaasatud, tehakse seda ka nüüd.

Järve leidis, et stiililiselt sobiks presidendi lossi ette 1930. aastatest pärit ajalooline aed, mille võiks Kadrioru lossi juurest tõsta ümber presidendi kantselei ette.

Pärna hinnangul saab politsei projekteerijat nõustada. "Ettepaneku, kuidas seda lahendada nii, et see sobituks keskkonnaga, vastaks turvalisuse ja muinsuskaitse nõuetele, peab tegema projekteerija."

Neljapäeval avalikustas presidendi kantselei plaani renoveerida lähiaastatel presidendiloss ja roosiaed ning ehitada hoonele pääsla.