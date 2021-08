Suri näitleja Tõnu Tamm

Tõnu Tamm lõpetas 1961. aastal Tartu 1. Keskkooli ja 1965. aastal Tallinna Riikliku Konservatooriumi lavakunstikateedri. Tamm töötas 1965–76 Tallinna Riiklikus Noorsooteatris näitlejana, 1977–92 Draamateatris (1977–88 näitejuht) ja 1994–98 Nukuteatris näitlejana ning 1999–2010 Estonias näitejuhina.

Tõnu Tamme meeldejäävaid osi: Väikevend (Lindgreni, Mikiveri ja Oidi "Väikevend ja Karlsson katuselt", 1967, ning "Karlsson tembutab jälle", 1972), Arno (Lutsu, Panso ja Küla "Kevade", 1969), Tybalt (Shakespeare'i "Romeo ja Julia", 1969), Bõstrõi (Tammsaare, Panso ja Küla "Inimene ja revolutsioon", 1970), Joukahainen (Lönnroti, Kazimiri ja Ortutay "Kalevala", 1980), Saar (Haveli "Largo desolato", 1991), Kütt ja Ninatark (J. ja W. Grimmi ning Spriidi "Lumivalgeke", 1996), Kuningas (Ranna "Saladuslik tsirkus", 1997), Akior (Tammsaare "Juudit", 2006), Zoltan Karpathy (Loewe "Minu veetlev leedi" 2008).

Tamm on mänginud kuuldemängudes ("Pesukaru ja kummaline poiss", 1970; "Noore Wertheri kannatused", 1979), filmis ja teleseriaalides ("Õnne 13", 1994–96), ta on koostanud ja esitanud luulekavu (Tammsaare "Poiss ja liblik", 1984), esinenud laulukavadega koos Kaarel Kilvetiga, millest on jäädvustusena helikassett "Oh armastus, sina kallis, magus mesi" ja "Sinu ilusad sinised silmad" (mõlemad 1996), samuti näitustel maalidega (orhideed, maskid).

Tamm on ka avaldanud raamatu tantsupedagoog ja koreograaf Helmi Tohvelmanist "Helmi, õpeta meid tantsima!" (2013). Aastast 1968 oli Tamm Eesti Orhideekaitse Klubi liige.