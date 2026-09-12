X!

Ida-Virumaal pandi kokku Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

Eesti
Sümfooniaorkester. Pilt on illustratiivne.
Sümfooniaorkester. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Ida-Virumaal sündis Eesti suurim noorte sümfooniaorkester. Orkestri esimene etteaste toimub novembris, kaugemaks sihiks on osalemine laulupeol. 100-liikmelise sümfooniaorkestri esimene proov toimus laupäeval Narvas.

Ida-Virumaal on seitse muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Selleks, et maakonna noored ühte orkestrisse kokku tuua ja koos mängima panna, oli vaja sümfooniaorkestrite liidu tõuget.

"See potentsiaal on ammu olnud, aga siiamaani ei olnud veel energiat ja sellist impulssi, et see orkester lõpuks ära teha. Nüüd tundub nii, et saime sellega hakkama," sõnas Eesti sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri-Ruut Kangur.

Orkester pakub koosmängimise kogemust umbes 100-le noorele vanuses 9-19 eluaastat, kes erinevalt muusikakoolist peavad orkestris mängides tähelepanelikult dirigenti jälgima ja pause lugema.

"Lastemuusikakoolis õpime soolorepertuaari, mida me mängime klaveriga koos, aga orkestris on absoluutselt teine atmosfäär. Siin on üks juhendav isik, kes vehib kätega millegipärast ja veel ütleb mida teha. Lisaks sellele peab veel pause lugema. Näiteks trummimängija ootab terve loo, et lõpus ühe matsu teha," lausus dirigent Viktor Kostjuk.

Noortele muusikutele oli see esimene kord nii suures koosseisus proovi teha.

"Palju on vaja harjutada, sest kui praegu niimoodi minna, siis ei vea eriti välja," sõnas Jõhvi muusikakooli õpilane Joonas Juhkov.

"Minu arust esimeseks korraks läks proov päris hästi, aga võiks ka paremini mängida. Tulevikus, kui tahad töötada muusikuna ja minna näiteks orkestrisse mängima, siis peaks sul olema juba kogemust ja tead, kuidas kõik toimub," ütles Jõhvi muusikakooli õpilane Tomi Muttanen.

Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri esimene etteaste toimub novembris Rakveres Ukuaru Muusikamajas, kus on võimalik kuulata ka teiste Eesti noorteorkestrite esinemisi. Orkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal toimuval laulupeol.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

uus hooaeg

ringhääling 100

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:34

Hein tõrjus Werderi viigimängus penalti

21:30

Viipekeelsed uudised

21:25

Pühapäeval on taaskord sadu oodata

21:20

Kellamäe talu päevalillepõllul saab lilleilu nautida veel nädala jagu

21:12

Ida-Virumaal pandi kokku Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

21:10

Ida-Virumaal alustas tegevust Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

21:02

Heremi ministriks saamine tekitab julgeolekuekspertidele muret

21:02

Restoranide sulgemisel kasvab kiirtoidukohtade osakaal

20:52

Petrõkina ja Selevko võtsid kodujääl kindlad võidud

20:45

VAATA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu? Uuendatud

tule tööle!

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

06:04

Kasvavate kuludega kimpu jäänud restoranid sulgevad järgemööda uksi

15:51

Ukraina droonid süütasid tehased Venemaal Togliattis ja Taganrogis Uuendatud

11.09

Herem: aasta pärast võib Venemaa kasutada meie vastu X mahus sõjalist jõudu Uuendatud

11.09

Zelenski nõuab USA-lt Venemaale rünnakute eest koheseid sanktsioone

09:48

Herem: relvaostudel tuleb vahest võtta riske, tegutsematus on halvem valik

06:11

Jaanus Vihand: võitlemine poliitikute rumaluste ja valedega kulutab aega

11.09

Eesti pidi EM-il tasavägises mängus Serbia paremust tunnistama Uuendatud

11.09

Kantsler Kuusk vabastati ametist, kuna koostöö ministriga ei laabunud Uuendatud

11.09

Kohus kuulutas välja Tõnis Paltsi pankroti

08:27

Tallinna maraton toob muudatusi liikluses ja ühistranspordis

ilmateade

SPORT

21:34

Hein tõrjus Werderi viigimängus penalti

20:52

Petrõkina ja Selevko võtsid kodujääl kindlad võidud

20:45

VAATA OTSE | Kas Hispaania saab MM-i poolfinaalis USA-le vastu? Uuendatud

20:20

Flora pööras raske seisu magusaks võiduks

loe: kultuur

16:07

Mis Draama on!? | Kultuur ei sobitu materiaalsete mõõdikute süsteemi

15:25

Riin Alatalu: Fredi jalajälgi täis Eesti

14:10

Galerii: Tallinnas toimub kümnes Kirjandustänava festival

13:34

Pildid: Kastellaanimaja galeriis avati disainer Mait Summataveti näitus

loe: eeter

15:13

Anne Pikkov: uutele rahatähtedele tuleb Euroopa inimene ja Euroopa lind

13:02

Ivari Vokk: miskipärast peab enne tippkokaks saamist põhjast läbi käima

12:04

Jooksjatest abielupaar: me jooksemegi kogu aeg

10:18

Lapsekäruga Nordkapist Kaplinna matkaja: vajasin ellu midagi positiivset

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (12.09.2026 18:00:00)

17:30

Norra mõisa peahoone hakkab ilmet võtma

17:20

Võrreldes aasta varasemaga haigestus mullu salmonelloosi rohkem inimesi

09:55

Ilm läheb vihmasemaks

11.09

Ukrainal õnnestus rünnata seni kättesaamatut piirkonda Venemaal

11.09

Päevakaja (11.09.2026 18:00:00)

11.09

Rakvere teatri hooaeg algab lapse kaotusest rääkiva lavastusega

11.09

Michal: tõenäoliselt on teisipäevaks uue energeetika- ja keskkonnaministri nimi teada

11.09

Osa väiksemaid parlamendivälised erakondi on valimistel osalemise kinnitanud

11.09

Heremi hinnangul peab Eesti olema valmis Venemaa rünnakuks juba aasta pärast

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo