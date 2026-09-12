Ida-Virumaal pandi kokku Eesti suurim noorte sümfooniaorkester

Ida-Virumaal on seitse muusikakooli, kus õpib sadu õpilasi. Selleks, et maakonna noored ühte orkestrisse kokku tuua ja koos mängima panna, oli vaja sümfooniaorkestrite liidu tõuget.

"See potentsiaal on ammu olnud, aga siiamaani ei olnud veel energiat ja sellist impulssi, et see orkester lõpuks ära teha. Nüüd tundub nii, et saime sellega hakkama," sõnas Eesti sümfooniaorkestrite liidu esimees Jüri-Ruut Kangur.

Orkester pakub koosmängimise kogemust umbes 100-le noorele vanuses 9-19 eluaastat, kes erinevalt muusikakoolist peavad orkestris mängides tähelepanelikult dirigenti jälgima ja pause lugema.

"Lastemuusikakoolis õpime soolorepertuaari, mida me mängime klaveriga koos, aga orkestris on absoluutselt teine atmosfäär. Siin on üks juhendav isik, kes vehib kätega millegipärast ja veel ütleb mida teha. Lisaks sellele peab veel pause lugema. Näiteks trummimängija ootab terve loo, et lõpus ühe matsu teha," lausus dirigent Viktor Kostjuk.

Noortele muusikutele oli see esimene kord nii suures koosseisus proovi teha.

"Palju on vaja harjutada, sest kui praegu niimoodi minna, siis ei vea eriti välja," sõnas Jõhvi muusikakooli õpilane Joonas Juhkov.

"Minu arust esimeseks korraks läks proov päris hästi, aga võiks ka paremini mängida. Tulevikus, kui tahad töötada muusikuna ja minna näiteks orkestrisse mängima, siis peaks sul olema juba kogemust ja tead, kuidas kõik toimub," ütles Jõhvi muusikakooli õpilane Tomi Muttanen.

Ida-Viru noorte sümfooniaorkestri esimene etteaste toimub novembris Rakveres Ukuaru Muusikamajas, kus on võimalik kuulata ka teiste Eesti noorteorkestrite esinemisi. Orkestri suurimaks eesmärgiks on esineda ülejärgmisel aastal toimuval laulupeol.