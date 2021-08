Koroonakolletes annab tooni osalemine meelelahutusüritustel

Eestis on kokku 50 koroonaviiruse kollet, millest üle poole on seotud meelelahutusürituste, laagrite, ekskursioonide, pulmade, sünnipäevade, kokkutulekute ja festivalidega, selgus terviseameti nädala epiidülevaatest.

Nakatamiskordaja R on üle-eestiliselt 1,2 ehk võrreldes nädal varasemaga püsib see samal tasemel.

Võrreldes 9. augusti seisuga on oluliselt kasvanud nakatamiskordaja terviseameti Ida regionaalosakonnas, kus R kasvas 1,1-lt 1,35-le. Lõuna regiooni nakatamiskordaja on jäänud samale tasemel (1,3).

Arvestades nakatamiskordaja praegust taset võib järgmisel nädalal oodata Eestis ca 20-protsewndilist haigestunute arvu kasvu, st ca 2300 nakatunut nädalas ja 300-400 nakatunut päevas.

Viimase 14 päeva haigestumus kasvas kõikides maakondades peale Ida-Virumaa, kus see isegi langes veidi. Kõrgeim juurdekasv on Valgamaal (139,4 protsenti), Jõgevamaal (136,8 protsenti) ja Saaremaal (90,9 protsenti).

Kõrgeima haigestumusega piirkonnad on Võrumaa (477,2/100 000 inimese kohta), Põlvamaa (446,3/100 000 inimese kohta), Pärnumaa (385,2/ 100 000 inimese kohta) ja Tartumaa (341,8/100 000 inimese kohta).

Haigete vanuseline jaotus

Sarnaselt eelnevate nädalatega on enim haigestunuid noorema tööealise, sotsiaalselt aktiivse elanikkonna hulgas. 20-49-aastaste osakaal moodustab kõikidest nakatunutest 61,2 protsenti.

Kui varasemalt oli nimetatud vanuserühmas enim nakatunud 20-29-aastatse hulgas, siis viimastel nädalatel on selles vanusrühmas enim nakatunuid 30-39-aastaste hulgas.

Oluliselt on kasvanud ka nakatunute arv 40-49-aastaste ning 50-59-aastaste hulgas. Mõnevõrra on suurenenud haigestunute arv vanusrühmas 60+.

Kolmandik nakatumiskohti teadmata

Eelmisel nädalal analüüsitud andmete põhjal jäi nakatumiskoht teadmata 32 protsendil juhtudest.

Nakkuse sai perekonnas 36,6 protsenti, tutvusringis 8 protsenti, välismaal 7,1 protsenti, tööl 5,4 protsenti, meelelahutuse- jm üritustes 4 protsenti, tervishoiuasutuses ja hooldekodudes 2 protsenti, usulaagrites ja kiriku üritustel 1,4 protsenti, kaitseväes 0,4 protsenti ning mujal 6 protsenti.

Suurenes nakatumine pereringis ning tervishoiu- ja hoolekandeasutuses. Vähenes nakatumine meelelahutus- jm üritustel.

Üle poole kolletest seotud meelelahutusega

Eelmisel nädalal oli Eestis kokku 50 kollet, milles kumulatiivne nakatunute arv 706. Uusi nakatunuid on viimase 10 päeva jooksul lisandunud 22 koldesse.

Üle poolte kolletest (58 protsenti) on seotud mitmesuguste mujal klassifitseerimata tegevustega (meelelahutusüritused, laagrid, ekskursioonid, pulmad, sünnipäevad, kokkutulekud, festivalid jne). Selliseid koldeid on kokku

29 ning neis on kokku nakatunud 503 inimest.

Lisaks mitmesugustele üritustele, kogunemistele on suurema osakaaluga ka perekondlikud kolded, moodustades ca veerandi kõigist kolletest

(24 protsenti). Töökoha koldeid oli 12protsenti (kuus kollet).

Põhja regioonis on üks hooldekodu kolle, kus nakatunud 37 kliendist on vaktsineerimata inimesi viis. 10-st nakatunud töötajast on vaktsineerimata üks töötaja. Haiglaravi vajab neist viis klienti.

Lõuna regioonis on samuti üks hooldekodu kolle, kus nakatunud seitsmest kliendist on kaks vaktsineerimata, üks poolelioleva vaktsinatsioonikuuriga ja neli täielikult vaktsineeritud. Sümptomitega on hetkel neli klienti.

Reisimisega toodi sisse 130 haigusjuhtu

Reisimisega seotud haigusjuhud. Autor/allikas: terviseamet

Eelmisel nädalal saabus Eestisse 20 281 inimest, kes täitsid piiriületaja ankeedi.

Kokku registreeriti 130 sisse toodud haigusjuhtu, nende osakaal moodustas 6,7 protsenti juhtude üldarvust ja 7,1 protsenti juhtudest, mille kohta on andmeid nakatumispaiga kohta.

Eelmisel nädalal sisse toodud haigusjuhud olid seotud reisimisega 24 riiki. Kõige rohkem haigusjuhte oli seotud reisimisega Türgis (43), Soomes (27) ja Venemaal (11).

Sekveneerimine ja haiglaravi

Viimase nädala genotüpeerimise andmetel on delta tüve osakaal 98 protsenti. Lisaks tuvastati sekveneerimisega eelmisel nädalal kaks gamma variandiga ja kaks alfa variandiga nakatunut.

Mõlema variandi puhul oli üks tuvastatud juht sisse toodud välismaalt.

Haiglaravi vajanud patsientide arv kasvab. Eelmisel nädalal hospitaliseeriti 69 inimest, nädal varasemaga 30 protsendi võrra enam.

Erinevalt varasemast perioodist kasvas eelmisel nädalal hospitaliseeritute hulgas 40-59-aastaste osakaal. Üle 70-aastaste osakaal hospitaliseeritute hulgas on oluliselt vähenenud.