Härma: viiruse levik on kõrge Lõuna-Eestis

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnas terviseameti pressikonverentsil, et kõige kõrgem koroonasse nakatumine on praegu eelkõige Tartumaal. Samuti on näha viiruse leviku kiiret kasvu Võrumaal.

Lõuna-Eestis on viiruse kiire leviku tõttu suurem surve kohalikele haiglatele, eeskätt Tartu Ülikooli kliinikumile. Lähiajal selles osas muutusi näha ei ole. Härma lisas, et terviseamet on andnud haiglatele suunise luua juurde voodikohti koroonahaigete jaoks.

Kõige madalama nakatumisega maakond praegu Eestis on Ida-Virumaa, kus kolmandik nakatunutest on mujalt sissetoodud.

Nakatumisnäitaja R ei ole Härma sõnul nädala jooksul muutunud ja on endiselt 1,2. Samas ütles ta, et praeguste prognooside kohaselt jõuab Eesti septembri teiseks nädalaks väga kõrge viiruse leviku riskitasemeni.

Kuna valitsus on võtnud vastu otsuse hoida koolid võimalikult palju avatuna, tõi Härma välja, et lapsed, kes on lähikontaktsed võivad küll koolis edasi käia, kuid soovitab siiski kõigist muudest kokkupuudetest – huviringidest ja koosviibimistest – kõrvale hoida.

Härma sõnas, et kui varem levis nakkus rohkem noorte seas, siis nüüd on see taas jõudnud vanema elanikkonna hulka. Tegu on tavapärase mustriga, kus nooremad inimesed on haiguse pereringis edasi kandnud vanematele inimestele.

Härma lisas ka, et Eestis laialdase leviku saavutanud delta tüvi ei ole enam piisknakkus vaid aerosoolnakkus, mistõttu selle eest kaitsmisel ei ole kuigi tõhusad visiirid ja ühekordsest riidest näokatjad nagu sallid ja puhvid.

Vaktsineerimisjuht Marek Seer tõi välja, et Eestis on esimese vaktsiinisüsti saanud peaaegu 700 000 inimest. Ta lisas, et sel nädalal saabus Eestisse 22 230 Pfizeri vaktsiinidoosi ja 25 200 Moderna doosi. Samas Jansseni vaktsiini sel nädalal ei tule ning Seer ei olnud ka väga optimistlik, et seda järgmisel nädalal oodata on.