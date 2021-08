ABB sulgeb Eestis ühe tehastest, koondab aasta lõpuks sadakond töötajat

ABB on otsustanud sulgeda oma elektrijaotusseadmete tootmisüksuse Jüris, koondatakse sadakond töötajat. Teised kaks tootmisüksust jätkavad tegevust.

ABB-l on Harjumaal Jüris kolm tootmisüksust. Neist ühes toodetakse mootoreid ja generaatoreid, teises sagedusmuundureid ning kolmandas elektrijaotusseadmeid. Viimane on sel aastal Eestis tegevust lõpetamas, sest see ei tasu Eesti palgataseme juures enam ära, nii viiakse tootmine mujale Euroopasse üle. Millisesse riiki täpsemalt, pole veel otsustatud, kinnitas ettevõtte kommunikatsioonijuht Sven Sommer.

Tootmise sulgemine toimub järk-järgult ja lõpetatakse aasta lõpuks. Selleks ajaks koondatakse ka sadakond töötajat, lisaks kaob vajadus kasutada renditööjõudu. Esimesed koondamisteated on kätte antud.

"Laias laastus saab koondatavad töötajad kaheks lüüa: tootmis- ja kontoritöötajad. See on väga mitmekesine töötajaskond, insenerid, müügiinimesed, erineva spetsialiseerumisega tootmistöötajad. Tegemist on väga heade teadmiste ja oskustega töötajatega," iseloomustas Sommer.

Ta ei välistanud, et muist töötajaist võib kanideerida ka ettevõtte teistesse tootmisüksustesse, kui seal töökohti tekib. Ilmselt leiavad need inimesed kiiresti töö ka mujal Eestis, sest analoogseid tooteid valmistatakse Eestis ka teistes ettevõtetes.

Kokku töötab ABB Eesti tehastes suurusjärgus 1200 inimest.

Sommer kinnitas, et ABB Eestis oma tegevust lõpetamas ei ole, otsus puudutab üksnes üht üksust.

"Ülejäänud kaks tootmisüksust töötavad meil täistuuridel, pigem tuleb tootmist juurde. Mujale üleviimise plaani praegu pole," kinnitas ta.

Mullu oli ABB AS-i käive 156,7 miljonit eurot, mida on ühe protsendi võrra vähem kui aasta varem (158,2 mln). Tellimused vähenesid 11 protsendi võrra, 161,8 miljonilt eurolt 144 miljonini, samas kasvas ekspordimaht kaheksa protsendi võrra 124,7-lt miljonilt 135,2 miljonini. Eksport moodustas müügitulust 86 protsenti, investeeringuid tehti 3,2 miljoni euro ulatuses (aasta varem investeeriti 3,5 miljonit). 2020. aastal töötas ettevõttes 1184 inimest, aastaga vähenes töötajate arv üheksa protsenti (2019. aastal 1296). Puhaskasum oli mullu miljon eurot (aasta varem 1,15 miljonit).