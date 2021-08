Kuumalaine tõi juulis liigsuremuse

Kui mullu juulis suri 1256 inimest, siis tänavu 83 võrra enam. EL-i baromeetri järgi esines Eestis juulis mõõdukat liigsuremust, mis tähendab kuni seitse protsenti kõrgemat suremust kui muidu.

Tervise Arengu Instituut (TAI) kogub ja süstematiseerib küll surmapõhjuseid, ent statistikas kuumalaine ei kajastu, sest see pole diagnoos. Ometi kinnitab TAI surmapõhjuste registri juht Gleb Denissov, et tänavuse juuli suurema suremuse põhjuseks oli kuumalaine.

"Kuumalainega kroonilised haiged surevad ära: kellel oli süda haige, kellel midagi muud. Suremus jaotub proportsionaalselt, esinevad igasugused kroonilised haigused. Kui tuli suur kuumus, siis krooniline haige ei elanud seda üle," ütleb Denissov. "Meie statistika palju ei aita, see vaid näitab, et kõiki tavalisi surmapõhjuseid oli rohkem kui mullu samal ajal. Liigsuremust esines, seda on väga hästi näha."

Samas kinnitab ta, et kui vaadata millal inimesed surid, on võimalik teha teha põhjuslik korrelatsioon õhutemperatuuriga.

Euroopa Liidus kogub liikmesriikidelt surmastatistikat nädala kaupa Euromomo baromeeter, mis arvutab matemaatilise mudeli alusel välja liigsuremust riigiti ja vanuserühmiti.

Sealt joonistub, et enim esines juulis liigsuremust 27. nädalal ehk vahemikus 5.-11. juulini. Liigsuremust esines vanemaealistel, üle 65-aastaste seas viis protsenti. Ent eakaid suri palju ka nädal hiljem.

Tartu Ülikooli peremeditsiini ja rahvatervise instituudi kaasprofessor Hans Orru, kes uurib keskkonnamõju tervisele, tõdeb, et kuna juulikuu suremusnäitajad on alles esialgsed, pole teadlastel nendega veel midagi pihta hakata, mistõttu pole infot veel analüüsitud, ent kinnitab, et kuumalaine mõju on siiski olemas.

"Võib arvata, et kuumalaine kindlasti mõjutas. Eelmistel aastatel on kuumalained alati suremust mõjutanud ning ka sel aastal oli suvi kuum," ütles Orru.

Suve kõige suurema suremusega nädal oli siiski jaaninädal, mil kuumalaine algas. Siis ulatus üle 65-aastaste liigsuremus pea kuue protsendini, ent liigsuremust esines ka vanuserühmas 45-64 aastat (3,3 protsenti enam).