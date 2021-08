President Kaljulaid: mul pole põhjust kahelda rahva esindajate siiruses

Kuivõrd riigikogu erakondade juhid on kinnitanud, et tahavad 30. augustil parlamendis uue presidendi ära valida, jääb üle neid uskuda, ütles president Kersti Kaljulaid reedel Kadriorus roosiaias.

Kui parlamendierakonnad on kinnitanud, et eesmärk on valida president riigikogus, siis miks peaks kahtlema rahva poolt valitud esindajate siiruses, ütles Kaljulaid.

Kaljulaid nentis, et kui kõrvaltvaatajale tundub see protsess keeruline ja veniv, siis tema jaoks pole selles midagi kummalist. "See toimub nii, nagu põhiseaduslik assamblee on ehitanud selle keeruka tõkke," ütles ta.

Küsimusele, miks ikkagi tundub uue presidendikandidaadi leidmine nii vaevarikas ja keeruline, vastas Kaljulaid, et põhjus on lihtne: riigikogus on vaja absoluutset enamust.