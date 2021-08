Alar Karis andis nõusoleku saada presidendikandidaadiks

"Tõsi, ma andsin riigikogu esimehele Jüri Ratasele teada, et ma vastasin tema palvele jaatavalt," kinnitas Karis ERR-ile oma valmisolekut kandideerida Eesti järgmiseks presidendiks.

Karis ütles, et otsus sündis raskelt, kuid nüüd tuleb anda endast kõik, et edasi liikuda.

Karis on valmis asuma kohtuma kõigi poliitikute ja fraktsioonidega, kes seda soovivad.

"Jüri Ratas andis mõista, et hea oleks, kui homme (neljapäeval - toim) see kohtumine toimuks," sõnas Karis, kes peab tõenäoliseks kohtumist esmalt Keskerakonnaga.

Ratas: keskfraktsioon valib, kas toetada Karist või Soomeret

Keskerakonna esimees Jüri Ratas kinnitas ERR-ile, et Keskerakonna fraktsioon soovib Alar Karisega kohtuda.

Ratas lisas, et neljapäevasel kohtumisel arutab nende fraktsioon, kas pühapäeval aset leidvale erakonna volikogule minna vastu ainult Karise nimega või jätkuvalt kaalutakse ka Tarmo Soomere kandidatuuri ülesseadmist.

"Kumba kandidaati keskfraktsioon toetab, seda tulebki otsustada pärast kohtumist," ütles Ratas.

Varasemalt käidi võimaliku presidendikandidaadina välja ka Teaduste Akadeemia presidendi Tarmo Soomere nimi, kuid pärast kohtumist fraktsioonidega tunnistasid erakonnajuhid, et Soomere riigikogus vajalikku toetust ei kogu.

EKRE on oma presidendikandidaadina välja käinud Henn Põlluaasa, kuid erakonnal ei ole võimalik teda riigikogus üles seada, sest EKRE-l on parlamendis 19 saadikut, kuid ülesseadmiseks on vaja vähemalt 21 saadiku allkirja.

Riigikogu erakorraline istungjärk presidendi valimiseks toimub 30. augustil. Kandidaatide registreerimiseks esitamine algab 26. augustil. Kui riigikogu presidendi ära valida ei suuda - selleks on vaja vähemalt 68 saadiku poolthäält -, läheb valimine valimiskogusse.

Alar Karis (63)

- Sündinud 26. märtsil 1958 Tartus.

- Lõpetas 1976 Tartu 2. Keskkooli ja 1981. aastal Eesti Põllumajandusakadeemia veterinaarteaduskonna. Hiljem täiendas end mitme ülikooli juures Saksamaal, Suurbritannias ja Hollandis.

- Alates 1999. aastast on ta Tartu Ülikooli professor.

- Aastatel 2003-2007 oli Karis Eesti Maaülikooli rektor.

- 2007-2012 oli Karis Tartu Ülikooli rektor.

- 26. märtsil 2013 nimetas riigikogu Karise riigikontrolöriks.

- 2017. aasta oktoobris valiti Karis Eesti Rahva Muuseumi direktoriks.

- Alates 2010. aastast on Karis Eesti Üliõpilaste Seltsi koopteeritud vilistlane.

- Tema abikaasa Sirje Karis, kes oli varem Eesti Ajaloomuuseumi direktor ning alates 2018. aastast Tartu Linnamuuseumi direktor. Neil on kaks täiskasvanud poega ja täiskasvanud tütar.