Karilaid: laual on nii Karise kui ka Soomere nimed

Karilaiu sõnul on 22. augustil Keskerakonna volikogul eesmärk ära kinnitada presidendikandidaat.

Esmaspäevasel arutelul Keskerakonna fraktsiooni ja juhatuse ühisel koosolekul käis lisaks Tarmo Soomerele läbi ka Alar Karise nimi, kinnitas Karilaid.

Hetkel Eesti Rahva Muuseumi direktori ametit pidav Karis ei ole Karilaiu sõnul kindlas kõneviisis öelnud, kas ta soovib saada presidendiks.

Karilaid rääkis, et talle isiklikult on Karis jätnud sümpaatse mulje. "Tal on visiooni Eesti ühiskonnas ja tema varasemad tegevused on pigem tekitanud usaldust juurde."

Karilaid lisas, et erakonnajuhid peavad telefoni teel pidevalt konsultatsioone kandidaadi leidmiseks.

"Kui Alar Karis on valmis kandideerima presidendiks, oleme ka meie valmis temaga kohtuma," sõnas ta.

Alar Karis kinnitas pakkumist asuda presidendikandidaadiks

Alar Karis kinnitas samuti ERR-ile, et esmaspäeval helistas talle Keskerakonna esimees Jüri Ratas ning pakkus võimalust olla presidendikandidaat.

"Nüüd ma pean mõtlema, mida tähendab "ei" või "jah" minu, minu pere või Eesti riigi jaoks. Selleks ma võtsingi natukene aega, et sellele vastust leida," ütles Karis.

Karis sõnas, et esmaspäeval oli ta Jüri Ratasele vastanud, et pigem ta ei soovi kandidaadiks asuda. "Aga eks nende asjadega on niimoodi, et mida rohkem sa mõtled, seda rohkem need mõtted sulle külge jäävad ja sellist vastust täna anda on juba natukene keerulisem," kommenteeris Karis oma uusi ideid.