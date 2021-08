Pärnus tulid kokku kirjanduspered

Öeldakse, et kui peres on vähemalt üks andekas inimene, siis kindlasti on neid palju rohkem. Pärnus pidasid kokkutuleku kirjanduspered, kelle seas on ka tuntud muusikuid.

Jaagup Kreemil koos Tiit Kikase ja Taavi Langiga oli au festival avada, aga ega Kreemi üksnes sellepärast kutsutud, et ta hea bändimees ja laulja on. Luuletaja Juhan Viiding oli nimelt Kreemi onu ja festivalil oli kohal ka luuletaja Elo Viiding, et oma isast ja ka enda loomingust rääkida.

Jaagup Kreem ütleb, et temast pole kirjanikku veel saanud.

"Ma olen selle kirjanduspere must lammas. Aga jaa, on suur au olla sugulane selliste suurte inimestega, nagu oli Juhan Viiding. Mul on üks lasteraamat pooleli jah, tegelikult juba kümme aastat. Aga ma ei ole leidnud seda õiget hetke, et kirjutada see valmis," lausus Jaagup Kreem.

Luuletaja Kristiina Ehin ning tema luuletajast ja tõlkijast ema Ly Seppel jagasid kuulajatega oma mõtteid ja loomingut, samuti rääkisid Andres Ehinist. Et Eestimaale üks kirjandusfestival lisandus, teeb neile rõõmu.

"Meil oli rõõm siia tulla, sest Pärnus on päris esimene kirjandusfestival. Ja Koidula muuseum on nii kodune ja armas ja eestimaine koht, et siia me tuleme ilma kõhklemata," ütles Seppel.

Kristiina Ehin ütles, et perel on loomingulisusele suurem mõju, kui tema isegi seda esialgu arvata oskas.

"Seda ei saa salata, et kümned luuletused lapsepõlvest peale on mulle pähe jäänud. Ja selline koostöötamise ja parima lahenduse ja kirjandusliku kujundi kas või hallist kivist välja raiumise kogemus on mul lapsest saati ema-isa kaudu kuidagi igapäevaselt nähtud," rääkis ta.

Kirjandusfestivali eestvedaja Merle Jantson tõdes, et pabistatud sai palju, aga kõik on väga hästi läinud.

"Ma ei pabistanud mitte pärnakate kultuurilembuse pärast, vaid ilma pärast. Aga ilmselgelt ka ilmavana on meil luulearmastaja ja ka kirjanduse armastaja," ütles Jantson.