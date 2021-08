Saaremaa muuseum avaldas mahuka uurimusartiklite kogumiku

Ligi 500 leheküljelt saab muuhulgas teada täpsustusi Kuressaare piiskopilinnuse sünniloost, samuti põhjaliku käsitluse 1944. aasta Vintri dessandist Sõrves ja ka teadmise, et ainult väga vähe jäi puudu sellest, et just Saaremaal oleks 1906. aastal avatud Tsaari Venemaa esimene bussiliin, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tänavuses teadustrükises on kokku 12 artiklit Saaremaa ajaloost.

"Üldse esimest korda on meil ka üks tõlkeartikkel, üks saksa teadlane, kes väga huvitus meie Kuressaare linnusest. Tema nimi on Cristofer Herrman ja ta on professor. Ja seni teadaolevaid fakte ja teadmisi ümbergrupperides ja analüüsides on judnud arvamusele, et ta on kindlaks teinud Kuressaare linnuse valmimise täpse aja, milleks ta peab siis 1380. aastat. Ja kaudsete andmete põhjal kindlaks teinud isegi ehitusmeistri nime," rääkis Saaremaa muuseumi teadur ja kaheaastaraamatu toimetaja Olavi Pesti.