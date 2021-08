Tartus hakkab liikuma isejuhtiv muuseumibuss

Kesklinnast Tartu linnamuuseumi juurde ja siis ERMi ette jõudev isejuhtiv buss on tootjate sõnul liikluses tavaautodest turvalisemgi. Sellele vaatamata ei sõida buss kordagi ilma operaatorita.

"Seadus nõuab, et operaator oleks juures ja bussis sees. Kuna tegemist on uudse trassiga, siis eelkõige alguses on kindlasti raskemad kohad, pimedad urkad, kus vajaduse korral annab operaator loa, kas on nüüd turvaline üle minna," rääkis Iseauto tootja Auve Tech OÜ juhatuse liige Mari-Ly Klaats.

Neljapäeval tehti kaheksakohalise robotbussiga küll proovisõit ära, ent muuseumikülastajaid sõidutab see alates 2. septembrist. Esialgu peab sõitu ootamata bussipeatuses kindlatel aegadel, kuid katsetamisel on ka nõudluspõhine ühistranspordi rakendus.

"Mõte on selles, et inimesed saavad tellida oma mobiiltelefoniga, arvutiga, kust iganes elektroonilisest seadmest. Tellimusest pannakse see pilv kokku ja meie tarkvara jagab busside vahel ära need sõiduringid. Buss läheb täpselt siis ja sinna kuhu vaja, mitte ei sõida tühja," rääkis Modern Mobility nõudluspõhise transpordi juht Tanel Talve.

Isebussi maksimaalne kiirus on 25 kilomeetrit tunnis, seetõttu paneb linn ERM-i juurde viivale Roosi tänavale eripärasest sõidukist teavitavad liiklusmärgid. Ka liiklejalt loodetakse kannatust, sest nagu bussi peal kirjas - tema alles õpib.

"Võib-olla mõned närvilisemad autojuhid ei pruugi muidu aru saada, et meil on üks selline õpilane. Kutsungi inimesi üles võtma asja rahulikult, ka huumoriga. Aru saama sellest, et me ehitame täna tartu linnaliikluse tulevikku. Ja inimesed, kes oma autoga trassi peale satuvad, nemad on ka osalised selles. Mida rahulikumalt ja mõistvamalt nad suhtuvad, seda kiiremini me jõuame päris teenuse pakkumiseni," sõnas Talve.

Kaks kuud kestva pilootprojekti õnnestumise korral loodetakse käima panna juba rohkemate istekohtadega isejuhtiva muuseumibussi püsiliin.