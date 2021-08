Kaitsepolitsei: rünnakuid Afganistanis võib tulla veel

Terrorirünnakud Kabuli lennuvälja juures võttis omaks ISIS-e Afganistani haru. Tegemist on Talibanist radikaalsema kompromissitu rühmitusega, kes on samas Talibaniga tihedalt seotud.

ISIS, Islamiriik, ISIL, IS ja Daesh on radikaalse islami terrorirühmituse erinevad nimetused. Kabuli lennujaamas toimunud terrorirünnak tõi päevakorda veel ühe nimetuse ISIS-K.

"ISIS-K on Islamiriigi üks provintsiharu, mis on Khorasani provints, mis ei ole ainult Afganistan, vaid seal on ka kesk-Aasia ja Pakistan ja kogu see piirkond," ütles Tallinna tehnikaülikooli politoloogiaprofessor Holger Mölder.

Kaitsepolitseiameti büroojuht Andres Ratasepa sõnul on tegemist on Daeshi rakukesega, mis tegutseb Afganistanis. "Selle eesmärgiks on korraldata rünnakuid ka lääneriikide vastu. Kui Taliban tegutseb siseriiklikult Afganistanis, siis Daesh on oma rünnakud suunanud välisriikide vastu ehk kogu maailma vastu," lausus Ratasepp.

ISIS-K loodi umbes kuus aastat tagasi vastukaaluks Talibani tegutsemisele Afganistanis. ISIS-K rühmitus peab Talibani liiga leebeks, nende nägemus on tunduvalt radikaalsem ja kompromissitu. Samas piirkonnas tegutsevad rühmitused vastanduvad, olles samal ajal teineteisega tihedalt seotud.

"Paljud need, kes ennast nüüd seostavad ISIS-K-ga, on ka kunagi võidelnud Talibani ridades või olnud seotud Al-Qaedaga. Talibani eesmärk on islami emiraadi kehtestamine Afganistanis, nemad on väga kohalikud, väga hõimukesksed. ISIS soovib suurt islami kalifaati. Ja Al-Qaeda on tegelikult ideoloogiline rühmitus, millel ei ole seni olnud territoriaalseid ambitsioone," rääkis Mölder.

Ratasepa sõnul soodustab pingeline olukord Afganistanis erinevate rühmituste esile tõusu.

"Neid rünnakuid kindlasti võib tulla veel, sest ega olukord ei ole lahenenud. Valitsus on kukkunud, Taliban on tulnud võimule. Kui me vaatame Afganistanis ühiskonda, siis tegemist on hõimuühiskonnaga, et seal leida tasakaalu, et kellelegi antakse demokraatlikul teel võim üle, see ei ole nii lihtne toimuma, kui mitte et välistatud," ütles Ratasepp.

Kuigi mõlemad, nii Taliban kui ISIS, on terrorirühmitused, kujutab välisriikidele suuremat ohtu ISIS, kelle tegutsemine on suunatud välisriikide vastu.