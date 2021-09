Poliitikud vahetavad enne valimisi sissekirjutust

Kohalike valimiste eel muudavad mitmed poliitikud oma elukoha sissekirjutust, et kandideerida endale sobivamas omavalitsuses. Seda teinud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Indrek Saar leiab, et inimesel võiks olla mitu sissekirjutust.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel osalemise üks tingimustest näeb ette, et kandidaadi püsiv elukoht ehk rahvastikuregistrisse kantud sissekirjutus peab olema selles omavalitsuses, kus ta kandideerib.

Üks enne valimisi elukohta vahetanud kandidaatidest on neljapäeval Nõmmel kandideerimisest teatanud Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimees Indrek Saar.

Saar ütles ERR-ile, et tema tegi kandideerimise tõttu omale sissekirjutuse Tallinnasse sel suvel, ehkki tema tegelik elukoht ja perekond on Lääne-Virumaal Loobu külas.

"Praegune olukord ei ole mõistlik, sest on olemas väga palju näiteid, kus inimese huvid ja kontaktid on ühes omavalitsuses, aga tegelik elukoht on teises," ei pea Saar praeguseid reegleid arukaks.

Saar tõi välja, et inimesed liiguvad palju erinevate Eesti osade vahel ning seadus on selle valguses ajale jalgu jäänud. Lisaks näeb ta probleemi laiemana, kui vaid valimiste kontekstis.

"Inimene võib päeval käia tööl suuremas keskuses, kus õpivad ka tema lapsed koolis või käivad trennis, ning seega on võimalus kasutada suurema keskuse hüvesid, aga maksuraha jääb väiksemale omavalitsusele, kus vaid ööbimas käiakse," selgitas Saar.

Olukord võib olla ka vastupidine, et maksuraha laekub suuremasse omavalitsusse, kuid õhtuti või nädalavahetusel oodatakse teenuseid ka oma kodukülas.

Ühe lahendusena pakkus Saar, et inimesel võiks olla võimalus end sisse kirjutada mitmesse elukohta. Omavalitsustele üle kantav tulumaksust saadav raha võiks sel juhul jaguneda mitme omavalitsuse vahel, millega inimene seotud on.

Valimiskomisjonist kinnitati ERR-ile, et nemad kontrollivad vaid seda, kas inimesel on kehtiv sissekirjutus selles omavalitsuses, kus ta kandideerib. Seekordsete kohalike omavalitsuste volikogude valimistel peab inimene olema omavalitsusse, kus ta kandideerib, enda elukoha registreerinud hiljemalt 1. augustil.

Sellest, kas ja millal kandidaat oma elukohta on vahetanud, valimiskomisjon ülevaadet ei oma.