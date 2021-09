Valitsus arutas vaktsineeritute maskikohustusest loobumist

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõi leevenduse takistusena esile selle, et paljudes avalikes kohtades ei kontrollita koroonatõendit.

"Me oleme arutanud seda küsimust üht ja teistpidi, aga kuna keskkondades, kus sellist COVID-tõendi kontrolli toimu, on väga keeruline kontrollida, kes on vaktsineeritud ja kes mitte," ütles Kiik vastuseks küsimusele, kas ta peab vajalikuks kaaluda vaktsineeritud inimeste maskikandmise kohustusest vabastamist avalikus ruumis.

"Praegu on tõesti loogika selles, et seal, kus COVID-tõendi kontroll toimub, ei ole vaja kellelgi maski kanda, kuna [sinna pääsevad] eelnevalt vaktsineeritud, koroona läbipõdenud või testitud. Ja need kohad, kus kontrolli ei tehta – kui me räägime toidupoodidest, ühistranspordist, kaubanduskeskustest – siis seal on see maski kandmise nõue jõus," rääkis minister.

"Ma väga loodan, et me jõuame tulevikus olukorrani, kus hõlmatus riigis tervikuna on nii kõrge, et me saame sarnaselt Taaniga kaotada valdava osa COVID-19 piiranguid kogu ühiskonnale," ütles Kiik vastuseks viitele, et Taani on kõrge vaktsineerituse tõttu koroonapiirangutest loobumas. "Loomulikult oleks ka Eestis meie kõigi huvides ning inimeste elu ja tervise kaitseks hea, kui me saavutaksime [Taaniga] sarnase kõrge vaktsineerimisega hõlmatuse," lisas ta.

Kiige sõnul annaks riskirühmade 90-protsendine ja kogu elanikkonna 70-protsendine vaktsineerituse tase oluliselt juurde kindlustunnet ja aitaks pandeemia ohtu minimeerida, kuid ta avaldas kahtlust, kas Eesti lähiajal sellise tasemeni jõuab. "Kindlasti pole see kerge siht. Me näeme, et juba 70 protsenti täiskasvanutest kokku saada on raske ja kogu elanikkonna puhul on see veelgi keerulisem, kuna me teame, et alla 12-aastaseid ju täna ei vaktsineerita," lisas ta.

Kommenteerides Leedu poliitikat, kus mittevaktsineeritutele kehtivad oluliselt rangemad piirangud, vastas Kiik, et Eesti püüab mitte piirata olulisi teenuseid ka neile inimestele, kes pole vaktsineeritud: "Praeguse seisuga ei pea ma realistlikuks, et me läheksime selles küsimuses rangemaks."

Samuti rääkis minister, et valitsus ei ole otsustanud näitajaid, mille täitumisel piiranguid leevendada.

"Praeguse seisuga ei ole valitsus ühtegi selliste sihttaset kehtestanud, mille alusel me otsustaksime, et siis kaovad piirangud ära. Aga loomulikult, mida kõrgem on vaktsiinidega hõlmatus, mida väiksem viiruse levik, seda vabam kogu ühiskond, seda paremini kaitstud," ütles Kiik.

Minister viitas ka sellele, et vaktsineerimise tempo on Eestis kahanenud: "Kui vaadata numbrite muutumist, siis on näha, et augusti esimeses pooles oli päris hea tempo – meile lisandus kahe nädalaga suurusjärgus 50 000 ja esmast vaktsineerimist. Aga augusti teises pooles on see number olnud oluliselt väiksem, kahe nädala peale veidi üle 30 000 vaktsineerimise."

Kiik rääkis sellest, et valitsus püüab vaktsineerimisvõimalusi inimestele veel enam kodu lähedale ja töökohtadele tuua ning nüüd käib aktiivne vaktsineerimine ka haridusasutustes. Samuti hakkab üha rohkem perearstikeskusi taas vaktsineerima.