Kiik: mul on tagasiastumise asemel praegu vastutustundlikum jätkata

Kiik ütles, et pärast terviseameti külmalao riket kaalus ta tõsiselt tagasiastumist ning pidas erinevate inimestega nõu, kuid pidas õigeks ja vastutustundlikuks siiski oma ametis jätkamist.

Saatejuht Andres Kuusk tõi välja, et riigikogu liige Urmas Reinsalu (Isamaa) võrdles tippametnike lahkumist Hollywoodi filmi "Reamees Ryani päästmisega", kuid Kiik ütles, et tema eesmärk filmi süžeele ei sarnane.

"Urmas Reinsalu on väga teatraalne poliitik alati olnud ja ma arvan, et sellised kujundid käivad poliitilise n-ö mängu juurde. Aga kindlasti ei ole minu eesmärk kunagi olnud toolist kinni hoida või teisi inimesi ohvriks tuua," ütles minister.

Terviseameti hoone projekteerimine ja ehitus polnud Kiige sõnul aga adekvaatsed ning RKAS ja rahandusministeerium peavad praegu veenduma selles, et tulevikus ei saaks enam kunagi mõni sarnane vahejuhtum aset leida.

Lanno vastutas nii enda kui ka teiste vigade eest

"Terviseameti juhil oli väga palju vastutusi ja kindlasti kõik need selles samas (sotsiaalministeeriumi koostatud – toim.) kontrollitoimikus väljatoodud asjad ei alanud tema ametiajal, mitmed probleemid anti talle n-ö pärandvaraks kaasa," ütles Kiik.

Lanno otsustas tagasi astuda pärast ministeeriumi siseauditi koostatud kontrollidokumentidega tutvumist, selgitas Kiik.

"Tema vastutus seisnes selles, et tõesti oleks ametisse astudes, veel enne seda vaktsineerimise protsessi algust, pidanud põhjalikumat süvenema, millised on need protseduurid, millised on need tööülesanded, -jaotused, õigusaktid, sisemine kvaliteedikontroll, ja need asjad korda tegema," ütles minister Lanno kohta.

Kiik rõhutas, et tema isiklikult ei teadnud enne jaanipäeva probleemidest terviseameti külmlaos. Küll aga toimus 20. aprillil koosolek, kus ravimiamet tõi välja probleemid terviseameti ravimikäitluses.

"Olen nõus, see koosolek oli selline ajahetk, kus oleks jõudnud üht-teist päästa," ütles Kiik, kuid lisas, et ei osalenud tookord koosolekul. Samas sai Kiige sõnul Lannole saatuslikuks ka kaks kuud passiivsust pärast koosolekut, mis päädis külmlao juhtumiga.

Mahakantud ravimite asendamine võib osutuda soetusmaksumusest kuni kaks korda kallimaks

Praegu aga hoolitsetakse Kiige sõnul selle eest, et olemasolevate vaktsiinide ja ravimitega midagi ei juhtuks. Minister lisas, et riiklikult olulised vaktsiinid ei tohi olla kindlustamata.

Võib ka juhtuda, et ravimite asendamise kulud on kaks korda soetusmaksumusest suuremad, selgitas minister.

"Absoluutselt masendav lugu, ma olen enne ka öelnud, et üldse selline asi võimalik on, selline – võib öelda mitmest aastast, mitmest eri asutusest kokku pandud – vigade pakett, mis selle jamani ja meditsiinilises vaates ikka poolkatastroofini viis meid," ütles Kiik.

Ükski vaktsiin, mis temperatuuririkke ajal laos viibis, ei ole ministri sõnul kasutusse läinud.

Muu hulgas rääkis Kiik saates ka vajadusest terviseameti struktuuri muuta ja vaktsineerimisest Eestis.