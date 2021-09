Uuring: koroonapassid ei mõjuta inimeste otsust lasta end vaktsineerida

Suurbritannia teadlaste uuring näitas, et koroonapassid ei mõjuta inimeste otsust lasta ennast vaktsineerida. Uuring viidi samas läbi aprillis, kui enamik inimesi oli veel vaktsineerimata või olid saanud ainult ühe annuse.

Uuringus osales 16 000 inimest, kellest 14 543 ei olnud veel saanud mõlemat vaktsiinidoosi. Uuring avaldatakse septembris ka meditsiiniajakirjas The Lancet.

87,8 protsenti uuringus osalenud vaktsineerimata inimestest ütles, et koroonapassi kehtestamine ei mõjuta nende tulevast vaktsineerimise otsust. Ülejäänud 12,2 protsendist leidis umbes kaks kolmandikku, et passi kasutuselevõtt motiveerib neid veelgi vähem vaktsineerima, vahendas The Guardian.

Sussexi ülikooli sotsioloogiaprofessori John Drury sõnul suurendab vaktsiinipasside kasutuselevõtt ühiskonnas sotsiaalseid lõhesid. Drury ise uuringus ei osalenud.

Mitmed riigid kasutavad koroonapassi. Inimeste reaktsioonid passile on riigiti erinevad. Prantsusmaal toimuvad suured meeleavaldused. Taani kaotab alates 10. septembrist siseriiklikult koroonapassi kasutamise.

Hiinas kasutatakse koroonapassina QR-koodide süsteemi, mis liigitab inimesed erinevatesse kategooriatesse. Vaktsineeritud inimestel on suurem liikumisvabadus.