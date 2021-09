Taani tühistas viimased koroonapiirangud

Enam ei küsita Taanis kuskil koroonapassi ning maski kandma ei pea. Laupäeval toimub Kopenhaagenis kontsert, kuhu on müüdud 50 000 piletit, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Taanis on täielikult vaktsineeritud 73 protsenti elanikkonnast. Vanusegrupis 65 ja vanemad on vaktsineeritud 96 protsenti elanikkonnast.

Riiki sisenevad reisijad peavad aga jätkuvalt esitama vaktsiinipassi või negatiivse koroonatesti ning lennujaamades on maskid kohustuslikud.

Tervishoiuminister Magnus Heunicke sõnul taastatakse piirangud kohe, kui ilmneb, et see on vajalik.

"Igapäevaelu jääb peaaegu samaks ja vabadus on igal juhul olemas. Kuid ka head harjumused peavad jääma, nii et pidage meeles: peske käsi ja desinfitseerige ning sümptomite korral tehke test ja jääge isolatsiooni, kui olete positiivne, et mitte levitada viirust ja alustada uut nakkusahelat. Haigus, mis on väga nakkav, on endiselt meie seas, kuid meil on ka väga tõhusaid relvi tema

vastu, milleks on vaktsiinid ja testimine. Nii et mingem eluga edasi," rääkis Heunicke.

Vaktsineerimistõendid võeti Taanis kasutusele tänavu märtsis, kui Kopenhaagen hakkas juba piiranguid leevendama. Piirangud tühistati 1. septembrist kõigis asutustes peale ööklubide.

"Me sihime vaba liikumise poole. Mis nüüd juhtub on see, et viirus ringleb ja leiab inimesed, kes pole vaktsineeritud," sõnas epidemioloog Lone Simonsen.

"Viirus pole enam sotsiaalseks ohuks, tänu vaktsiinile," ütles Roskilde Ülikooli teadlane.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) teatel on Taani võitnud sellest, et avalikkus on järginud ettekirjutusi ja koroonaviiruse strateegiat.

"Nagu paljud riigid, on Taani pandeemia ajal rakendanud rahvatervise ja sotsiaalseid meetmeid, et nakkusi vähendada. Kuid samal ajal on nad sõltunud suuresti sellest, et üksikisikud ja kogukonnad vabatahtlikult kaasa tulevad," ütles Catherine Smallwood WHO Euroopa harust.