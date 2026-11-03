USA lõpetab Iisraelile nelja miljardi dollari suuruse abi andmise

Trumpi sõnul ei vaja Iisrael enam USA rahalist abi ning saab edaspidi ise vajalikke relvi osta. Samas kinnitas ta, et Washington on valmis Iisraeli vajaduse korral abistama.

"Mis puudutab Iisraelile maksmist, siis oleme Bibi Netanyahuga kokku leppinud, me anname Iisraelile 4 miljardit dollarit aastas, et lõpetame selle. Tegime selle kokkuleppe juba kuid tagasi. Oleme juba kokku leppinud, et aasta lõpuks lõpetame Iisraelile maksmise. Muidugi aitame Iisraeli, kui nad seda vajavad," ütles Trump teisipäeval Fox Newsile antud intervjuus.

USA ja Iisraeli kehtiv kokkulepe näeb ette 3,8 miljardi dollari suuruse iga-aastase sõjalise abi, mis oleks kehtinud 2028. aastani.

"Nad võivad osta, mida iganes soovivad. Nad võivad osta, mida iganes soovivad. Sama kehtib Euroopa kohta. Me valmistame maailma parimaid relvi," lisas Trump.

Netanyahu ütles juba mais telekanalile CBS antud intervjuus, et loodab muuta Iisraeli kümne aasta jooksul USA sõjalisest toetusest sõltumatuks.

Trump põhjendas otsust ka USA sisepoliitilise olukorraga, märkides, et osa demokraatidest kasutab Iisraelile antavat rahalist toetust vabariiklaste kritiseerimiseks. USA avalikkuse toetus Iisraelile on pärast Gaza sõja algust märgatavalt vähenenud.