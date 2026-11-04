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Kiirhinnang: oktoobris tõusid hinnad mullusega võrreldes 3,6 protsenti

Majandus
Kõrged kütusehinnad kergitavad ka muu kauba hinda
Kõrged kütusehinnad kergitavad ka muu kauba hinda Autor/allikas: Verner Vilgas/ERR
Majandus

Statistikaameti esialgsel hinnangul tõusis turistide kulutusi arvesse võttev tarbijahindade harmoneeritud indeks oktoobris võrreldes septembriga 0,6 ja eelmise aasta oktoobriga võrreldes 3,6 protsenti.

Tegemist on kiirhinnanguga, mis oktoobri hindade kohta laekuvate andmete põhjal täpsustub.

Pankade analüütikud prognoosivad hinnatõusu kiirenemist ka järgmistel kuudel, seda eelkõige energia kallinemise tõttu.

"Elektri börsihind tõusis oktoobris taastuvenergia toodangu vähenemise tõttu. Nafta- ja gaasihinnad kasvasid oktoobris veelgi, sest konflikt Pärsia lahe piirkonnas teravnes," ütles Swedbanki ökonomist Liis Elmik.

"Tulevikutehingud ootavad toornafta hinna püsimist üle 100 dollari barrelist kuni selle aasta lõpuni. Hinnasurve mõningast leevenemist oodatakse alles järgmisel aastal," tõdes Swedbank.

Täpsustatud andmetega lõpliku tarbijahinnaindeksi muutuse avaldab statistikaamet reedel.

Bigbanki ökonomist Raul Eamets juhib tähelepanu, et septembris oli samasuguse kiirhinnangu järgi hinnatõus 3,1 protsenti, korrigeeritud andmetel tegelik hinnatõus 3,5 protsenti.

"Seega võib eeldada, et ka seekord on tegelik hinnatõus kiirem kui kiirhinnang," ütles Eamets.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

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