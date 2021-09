Pea 30 protsenti punase nimestiku liikidest on väljasuremisohus

Loomade elukeskkonna kadumine, kliimamuutused ning salakaubandus on juba aastakümneid kärpinud liikide arvukust ning nüüd on otseseks ohuks kujunenud ka kliimamuutused, ütles IUCN punase nimestiku osakonna juht Craig Hilton-Taylor.

Viimased aastad on eriti karmid olnud hailiikidele, millest pea kaks viiendikku on väljasuremisohus.

IUCN-i hinnang on samalaadne brittide tunamullu valminud uuringuga, milles hinnati, et umbes miljon liiki on väljasuremisohus.

IUCN märkis samas, et olukord pole lootusetu, sest hävimisohus liike on võimalik taas elujõuliseks muuta, näiteks saab tuua neli tuunikalaliiki, mis on õnnestunud viimase kümmekonna aastaga väljasuremisohust päästa.