Uus peatoimetaja loodab, et kõik endised Kuku saatejuhid teavad oma saadete kadumisest

Kuku raadio peatoimetaja palus vabandust Meelis Atonenilt, kes sai raadio saatekava lugedes teada, et tema saadet enam eetris pole. Lisaks Atoneni juhitud "Nädala tegija" saatele on raadiojaama programmist kadunud teisigi saateid, nagu näiteks "Publikumärk", "Raadio Ekspress" jt.

Kimmel rääkis ERR-ile, et raadioprogrammis on ühed saated asendatud teistega. Ta avaldas lootust, et nüüdseks on kõik endised töötajad ka muudatustest teadlikud.

Kimmel rääkis ERR-ile, et raadioprogrammis on ühed saated asendatud teistega. Ta avaldas lootust, et nüüdseks on kõik endised töötajad ka muudatustest teadlikud.

Kimmel selgitas, et suve jooksul vaadati põhjalikult otsa kogu raadioprogrammile ning otsustati, millised saated välja vahetada.

Muudatuste tõttu on Kuku raadios töö kaotanud mitu inimest. Muuhulgas kirjutas Meelis Atonen teisipäeval sotsiaalmeedia vahendusel: "Kuku raadios "Nädala tegijat" enam ei ole. Kümme aastat sai üle nädala koos Kärt Anvelti ja Ulla Läntsiga seda tehtud, aga nüüd on läbi. Läbi nalja võib öelda, et saatekavast vaatasin, täitsa uus programm."

Kimmel möönis, et ta tõepoolest ei olnud Atonenile saate lõpetamisest teada andnud ning soovib talt vabandust paluda.

"Ei julge pead pakule panna, kas kõik teavad," kommenteeris Kimmel küsimust, kas kõik teised saatejuhid on kursis sellega, et nende saadet enam programmis ei ole. Ta põhjendas oma teadmatust sellega, et raadio kaasautorite nimekiri on üüratu.

"Raadio on meedium, kus tuleb minna inimeste sekka," selgitas ta toimetuse uut põhimõtet. Sellest tulenevalt on raadioeetris kogu päeva jooksul reportaaže eri paikadest.

Kimmel tõi välja, et et septembris sõidab Estonia vraki juurde koos uurijatega ekspeditsioonile Timo Tarve, kes teeb kohapealt otsereportaaže.

Varem kella kaheksast alanud õhtused jutusaated algavad nüüd kaks tundi varem, et püüda ummikutes olevate autojuhtide suuremat huvi, selgitas Kimmel õhtust põhimõttelist muudatust.

Toimetajate ja saatejuhtidena on Kuku raadios septembris tööl Rohke Debelakk, Timo Tarve, Brent Pere, Indrek Ojamets, Kristjan Gold, Siiri Mihkelson ja Romi Hasa.