Raadio Kuku juhiks saab Ainar Ruussaare asemel Madis Kimmel

Veel kolmapäeval ütles Kimmel ERR-i küsimusele vastates, et ei tea Kuku peatoimetajaks saamisest midagi.

"Kuna Kuku on erajaamadest suurim jutusaadete looja ja eetrisse andja, siis sellise saadete mahu juures vajame sisu toomiseks värsket energiat juurde," ütles jaama haldava Duo Media Networksi raadiote juht Priit Vare BNS-i teatel. "Ainari ja Madise nägemus Kuku tulevikust on väga sarnane, mistõttu oleme kindlad, et nende ühisel dirigeerimisel laiendab jaam jõudsalt oma kuulajaskonda juba sellest sügisest, kui stardib uus programm."

Kimmel on töötanud nii tele- kui raadiosaatejuhina rahvusringhäälingu eri kanalites ja Kanal 2-s. Samuti on tal Kanal 12 programmijuhi töö kogemus.

Kuku toimetusega liitub Kimmel alates augustist.

"Tahame olla raadio, mida tsiteeritakse ja mis ei pelga minna kuulaja huvides ka majast välja sündmuste keskele," ütles Kimmel. "Kuku senised maamärgid nagu näiteks "Keskpäevatund" jäävad kindlasti alles, ent uutest saadetest saame juba lähinädalatel rääkida."

Raadio Kuku kuulub koos selliste jaamadega nagu Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM MM Grupis tegutsevale ettevõttele Duo Media Networks. Viimase Kantar Emor raadiouuringu kohaselt kulub kogu kommertsraadiote kuulamisajast 43 protsenti Duo Media Networksi jaamadele.