Soome kaks valitsuserakonda tülitsevad heitkoguste maksustamise pärast

Peaminister Sanna Marini sõnul jätkuvad läbirääkimised neljapäeval.

Marini sõnul peavad rohelised ja Keskerakond jõudma heitkoguste maksustamises kokkuleppele.

Eelarve küsimustes jõudsid valitsusparteid kokkuleppele, välja arvatud heitkoguste maksustamine, teatas Yle.

Kahe partei kõnelusi juhtisid roheliste keskkonnaminister Krista Mikkonen ja endine Keskerakonna juht ja peaminister Juha Sipilä. Viimane on nüüd parlamendis keskkonnakomisjoni esimees.

Keskerakonna juht ja rahandusminister Annika Saarikko ei osale reedel ka Euroopa Liidu rahandusministrite kohtumisel Sloveenias.

Põllumajandustööstusel on tihedad sidemed Keskerakonnaga. Põllumajandussektoris pole aga kasvuhoonegaaside heitkoguseid juba aastaid oluliselt vähendatud.

Roheliste sõnul ei saa valitsus jätkata, kui heitkoguseid märkimisväärselt ei vähendata.

Vasakliit toetab roheliste kliimameetmeid. Ülejäänud kaks valitsusparteid proovivad säilitada neutraalust.

"Nüüd tuleb leida meetmed heitkoguste vähendamiseks. See on meie tingimus. Oleme kindlad, et leiame lahenduse," teatas Vasakliidu juht Li Andersson.