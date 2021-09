Soome koroonastrateegia vastutusalad jäävad inimestele segaseks

Soome peaminister Sanna Marin ütles esmaspäeval, et võibolla on Soomel juba oktoobris võimalik minna Taani teed ja loobuda koroonapiirangutest.

"Muutsime suunda. Nüüd soovime ühiskonna avada ning püüame selle avatuna hoida," lisas ta.

Avanemine on võimalik tänu edukalt kulgenud vaktsineerimisele. Rahvatervise eest vastutav minister Krista Kiuru teatas oma pressikonverentsil, et vabanemisele suunatud strateegia käivitub kohe. Piiranguid hakatakse sammhaaval tühistama.

Pealinnas Helsingis kaotati läinud laupäeval kahemeetrise turvavahe hoidmise nõue. Ka ei pea ürituste publik enam sektoritesse eraldatud olema, kuigi 50-protsendiline täituvuspiirang jäi jõusse. Samas ei ole sugugi kõik koroona vastu võitlejad valitsuse mitmekümnelehelise dokumendiga rahul.

Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonna ülemarsti Asko Järvineni sõnul jääb asi lihtsalt kohati arusaamatuks.

"Konkreetseid otsuseid ei ole ning valitsuse, STM-i (sotsiaal- ja tervishoiuministeerium – toim.) ja tervishoiupiirkondade tööjaotus jäi väga segaseks. Piirkonnad said küll vastutusekoorma, aga näiteks testimisstrateegia ja koolide töö jäi kõik lahtiseks," selgitas ta.

Soome valitsus on lubanud tühistada kõik koroonapiirangud, kui 80 protsenti üle 12-aastastest Soome elanikest on täielikult vaktsineeritud. Vähemalt ühe doosiga vaktsineeritute osas on see piir juba praegu ületatud.