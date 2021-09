Pooltes Riia koolides on vähemalt üks klass distantsõppel

Pooltes Riia koolides on vähemalt üks klass koroonaviirusesse nakatumiste tõttu distantsõppel, teatas Läti televisioon reedel.

Nakatunuid on tuvastatud pealinna 104 haridusasutusest 52-s, enamik nakatunuist on õpilased ja 82 klassi on saadetud distantsõppele.

"Vaktsineeritud käivad koolis edasi, kuid vaktsineerimata lapsed suunatakse distantsõppele," ütles Riia linnavalitsuse haridusosakonna juht Anita Peterkopa.

Veel kolmapäeval oli Riias distantsõppel 49 klassi, reedeks oli nende arv kasvanud 82-le.