Tänavu võib koolidesse jõuda mullusest rohkem tavapäraseid viirushaigusi

Kui eelmisel kooliaastal oli tavapärastesse sesoonsetesse viirushaigustesse nakatunuid võrreldes eelnevate aastatega märgatavalt vähem, siis selle kooliaasta alguses on mitmed viirused taas levimas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me ei saa võrrelda eelmise aastaga, kus tõesti kõik inimesed hoidsid distantsi, pesid käsi, kandsid maske, ei käinud haigena tööl, lasteaias, koolis. Praegune seis on sarnane 2019. aastaga, COVID-i eelse aastaga - on olemas paragripp ja on olemas respiratoorset süntsütiaalset viirust ehk RS-viirust, on adenoviirust. Ja need lapsed, kes haiglaravile satuvad, põevad sageli mitut viirust koos," selgitas Tallinna lastehaigla pediaatriakliiniku juhataja Reet Raukas.

"Tavaliselt ongi Eesti koolieelne laps 8 kuni 12 korda aastas ägedalt haige ja seda me praegu näemegi, et köhad, nohud, palavikud, kõhulahtisused, oksendamised, kõike on praegu," rääkis perearst Le Vallikivi.

Tema sõnul pöörduvad lapsevanemad haigustunnuste korral sageli perearsti poole ja soovi korral tehakse lapsele ka koroonatest. Vallikivi lisas, et COVID-it nähakse harva ja enamasti ongi patsient haigestunud mõnda teise viirushaigusesse.

Kuna kokkupuuteid viirushaigustega oli aga eelmisel aastal vähem, võib viroloog Irja Lutsari sõnul olla vähenenud ka immuunsus nende vastu.

"Me ju paljude viirustega eelmisel aastal ei puutunud kokku, nii et meie immuunsus nendele viirustele on ka vähenenud mingil määral, sest me ei ole nendega kokku puutunud. Meie immuunsüsteem vajab ka natukene parandamist," ütles ta.

Lutsari sõnul on veel raske öelda, kas gripiviirused hakkavad sel sügisel laialdaselt levima või mitte. Kuigi koroonaviirus on viroloogi sõnul ka sel hooajal tõenäoliselt siiski domineeriv, tuleb olla valmis ka teiste viirushaiguste laiemaks levikuks.

"Seda kõike eksperdid kardavad ja et võib-olla tuleb ka teiste viiruste suhtes hullem hooaeg. Ega me keegi seda ju ette ennustada ei oska ja me ei oska ennustada ka ette, kuidas selle koroonaviirusega kulgeb, aga millekski niisuguseks valmis tuleb olla," rääkis Lutsar.