Kaitsevägi laseb soomukeid ümber ehitada

Varem hooldati Go Crafti tsehhis ronge, nüüd on angaari keskosas tehtud ruumi poolele tosinale roomikmasinale. Lahingumasinate CV90 tornita lafettidest saavad kaitseväe toetussoomukid. Kokku on selliseid masinaid tarvis ümber teha 37.

Kõik on kasutatud kraam, millele on tarvis varuosi. Ja nende tootmise geograafia ulatub USA-st üle Euroopa Austraalia ja Türgini.

"Arvestades tarneaegade pikkust ja keerukust ja järelejäänud aega, on tegemist tõelise väljakutsega meie jaoks," sõnas Go Crafti tegevjuht Kalvi Pukka "Aktuaalsele kaamerale".

Toetussoomukid peavad valmis olema 2024. aastaks ja täitma kaheksat eri otstarvet - pioneeriala, juhtimine, õhutõrje, tankitõrje, tulejuhtimine. Kõige olulisem on side, lisaks tuleb mõnele paigaldada relvad.

"Kui me täna kasutame Mistral-raketisüsteeme, siis need samad Mistralid tulevad ka soomukite peale," ütles kaitseväe peastaabi jõukasutuse võime jaoskonna ülem kolonelleitnant Kaarel Mäesalu.

Kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) teatel tuleb järgmisel kümnendil Eestil hakata uusi soomukeid hankima. Toetussoomukite lahenduse projekteerib Milrem, Tele grupp teeb side.

Go Craft hakkab järgmise tööna kohandama Koreast ostetud liikursuurtükke Kõu.

Näiteks Läti alustab koostöös Soome Patriaga Pasi soomuki tootmist.

"Me oleme suurt konkurentsiusku. Usume, et konkurentsipõhiselt turult saame parima pakkumise - olgu see siis kas Patria, Milrem või keegi kolmas," ütles RKIK-i soomustatud sõidukite ja tehnika kategooriajuht Ivar Janson.

Toetussoomukite kered osteti Norrast 635 000 euro eest neli aastat tagasi, kuid ümbertegemise esimene hange ebaõnnestus. Seetõttu lükkus praegu alanud töö paar aastat edasi.