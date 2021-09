Ravimiameti juht asub üles ehitama Confido keskust Tartus

Confido kavandab veel sel sügisel avada Tartus uue meditsiinikeskuse, mis oleks Eesti suurima eratervishoiukontserni tegevuse keskpunktiks Lõuna-Eestis.

"Confido kasvab väga kiiresti ja tervisekeskuse avamine Tartus on sellele vaid kinnituseks. Kiire kasvu perioodil on eriti oluline, et muutusi veavad suure sektorikogemusega juhid," ütles Confido juhatuse esimees Risto Laur.

Confido avab novembris Tartus Raatuse tervisekeskuse hoones uue ligikaudu 600 ruutmeetri suuruse meditsiinikeskuse, kus pakutakse nii töötervishoiu teenuseid kui üld- ning eriarstide vastuvõtte. Samuti alustab uutes ruumides tegevust Confido vaimse tervise keskus.

Kristin Raudsepp on lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna ja läbinud internatuuri üldarsti erialal. Alates 1994. töötas ta ravimiametis eri ametikohtadel ning alates 2002. aastast oli ravimiameti peadirektor.