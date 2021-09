Sydney leevendas veidi vaktsineeritute piiranguid

Austraalia suurim linn Sydney, leevendas esmaspäeval koroonaviiruse vastu täielikult vaktsineeritutele piiranguid. Esimest korda mitme kuu jooksul on väikestel rühmadel võimalik koos väljas piknikku pidada.

Pered ja sõbrad kogunesid parkidesse ja randadesse esimest korda 11 nädala jooksul pärast seda, kui koroonaviiruse delta tüve puhang linna peaaegu täielikult sulges.

Reeglid on endiselt karmid, omavahel võivad väljas tunniks ajaks kohtuda vaid viis täielikult vaktsineeritud inimest. Viiruskolletes on reeglid veelgi karmimad.

Kogu linnas jääb jõusse ka viie kilomeetri liikumispiirang.

Täielikult vaktsineeritutele tühistatakse Sydneys ja Uus-Lõuna-Walesis koduspüsimise nõue, kui täielikult on vaktsineeritud 70 protsenti inimestest. Võimud loodavad, et see saavutatakse oktoobris.