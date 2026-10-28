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Uued rakendused pakuvad Tallinna ühistranspordi veebikeskkonnale konkurentsi

Eesti
Ühistransport. Pilt on illustratiivne.
Ühistransport. Pilt on illustratiivne. Autor/allikas: Aili Vahtla/ERR
Eesti

Tallinna ühistranspordi ametlik veebikeskkond hakkab ajale jalgu jääma. Ettevõtlikud koodikirjutajad on loonud omal käel mitu alternatiivset rakendust, mis muutuvad rahva seas aina populaarsemaks.

Kõik Tallinna ja Tartu ühistranspordi sõidukid saadavad iga kümne sekundi tagant oma asukoha süsteemi. Neid avalikke andmeid kasutades on inimesed loonud kolm erinevat tasuta rakendust, kuna ametlik lehekülg jätab arendajate sõnul soovida.

"Et näha kiirelt bussiaegu, pead sa minema erinevatele veebisaitidele ja hakkama klikkima hästi palju. Mina tahtsin seda saada ühe klikiga," sõnas rakenduse Go Now looja Kaspar Sanglepp.

"See visuaal on 10-15 või rohkem aastat vana. Et jõuda teekonna planeerimiseni, see võtab nii palju aega," ütles rakenduse Mis? Kuhu? looja Sander Pukk.

Rakendusi ajendas looma vajadus näha kogu ühistranspordivoogu käigu pealt, kiiresti ja mugavalt.

"Tallinn Live on väga lihtne: avad rakenduse ja kasutad. See lihtsus meeldib inimestele," lausus rakenduse Tallinn Live looja Taha Yasin Erel.

Erinevalt paljudest Euroopa pealinnadest pole Tallinnal siiani ametlikku ühistranspordi mobiilirakendust.

"Mobiilis saab ja on lihtsam kasutada, sest tänapäeval ollakse lihtsalt liikuvuses," ütles Pukk.

"Inimesed, kes peaksid teadma, kuidas kõige paremini neid asju teha, ei ole midagi teinud. Sellist asja tehti aastal 2010 ja 2026 küll ei peaks sellise asjaga tegelema," sõnas Sanglepp.

Kuigi uutele transpordirakendustele pole reklaami tehtud, on neil kolme peale üle 2000 igapäevase kasutaja. Neist uusim, Tallinn Live, kogus nelja päevaga 4000 vaatamist.

"Sain sadu kommentaare ja uusi ideid. Hakkasin neid ellu viima ja rakendus muutus populaarsemaks," ütles Erel.

"Reaalaja info on olnud ikkagi põhiline. Paljudes peatustes ei ole seda tablood veel üleval ja siis näha, kas buss on hilinenud või ei ole, see on olnud kõige positiivsem tagasiside," lausus Pukk.

"Aktuaalse kaameraga" vestelnud tallinlased kasutavad nii ametlikku kui ka mitteametlikke lehti.

"Ma vaatan internetist, selle transpordilehe pealt. Olen täiesti rahul jaa," ütles bussisõitja Oleg.

"Ma kasutan näiteks Tallinn Live'i, sest see näitab paremini kui tallinn.transport.ee. Ma saan niimoodi lihtsasti tööle minna," lausus Karl.

Abilinnapea Joel Jesse sõnul on inimesed küsitlustes Tallinna Transpordi veebilahendusega rahul, ent linn kavatseb seda siiski moderniseerida.

"Hetkel liikuvusametil vastavad analüüsid käivad ja plaanime järgnevatel aastatel seda ka kindlasti uuendada, et see oleks kasutajasõbralikum, oleks ka äpp või mobiilivaade," ütles Jesse.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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