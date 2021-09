Läänemaal mälestati 1944. aastal Eestist põgenenuid

Suurpõgenemine kulmineerus 1944. aasta septembris. Üks kohtadest, kus merele mindi oli Läänemaal asuv Puise poolsaar.

Eelmisel aastal avati poolsaarel põgenike mälestuseks Aivar Simsoni tehtud skulptuur. Eesti Memento Liidu juhatuse esimehe Arnold Aljaste sõnul põgenesid inimesed 77 aastat tagasi, sest neid varitses tõsine oht saada hukatud või küüditatud.

"Hinnanguliselt põgenes 80 kuni 90 000 inimest ja kusagil 5000-6000 jäidki Läänemerre. Me räägime umbmäärastest arvudest, sest ei ole neid väga sügavuti uuritud," rääkis Aljaste.

Paguluses sündinud Mari-Ann Kelami vanemad olid sunnitud 1944. aastal Tallinnast põgenema, sest sõja alguses valitsenud nõukogude okupatsiooni põhjal teati, mis ees ootaks. Eestlased lootsid jätkata vabaduse eest võitlemist piiri taga ja tänu Atlandi hartale usuti, et Eesti vabadus õnnestub taastada palju kiiremini, kui see tegelikult juhtus.

"Suured riigid ütlesid, et kõik piirid taastatakse nagu olid ja jäid inimesed uskuma, et demokraatia ikka võidab, aga see võttis väga pikki aastaid. 56. aastal me mõtlesime, kui oli Ungaris ülestõus, siis mina kümneaastane laps elasin seda hirmsasti kaasa. Mõtlesin nüüd nad pööravad tagasi, punaväed igalt poolt välja, aga muidugi ei läinud nii, sest Lääs ei tahtnud uut sõda," rääkis Kelam.

Kolmapäeval, 22. septembril tähistatakse üle Eesti vastupanuvõitluse päeva, millega peetakse meeles neid, kes seisid Eesti riikliku järjepidevuse säilimise ja iseseisvuse taastamise eest ajal, mil siin valitses nõukogude okupatsioon.