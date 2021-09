Valga vallas on neli aastat möödunud terava poliitilise võitlusega

Kagu-Eesti suurimas, Valga vallas on volikogu esimest ühinemisjärgset tööaega raputanud suured poliitilised pinged, habras koalitsiooni ja opositsiooni tasakaal, teravad isiklikud suhted ning kohtuasjad. Kandidaatide nimekirjades võib näha muutusi – osa kogenud kohalikke poliitikuid enam volikokku ei pürgi, lisandunud on noori.

Valga viletsas seisus kõnniteede kõrvale on lähenevate valimiste eel püstitatud nii palju plakateid, et need on muutnud lausa vallakeskuse ja maapiirkondade ilmet. Juba püütakse valijaid kaubakeskuste juures ja laatadel, ka sotsiaalmeedias. Kas Valga keeruline poliitiline õhkkond valimiste järel muutub, on nüüd valijate otsustada.

Nimekirjade esinumbrid kinnitavad, et uue koalitsiooni loomisel punaseid jooni pole, kuid senise valitsemise põhjal tundub, et pigem võiksid koostööd teha praeguse vallavanema Monika Rogenbaumi juhitav valimisliit Valga 2.1 ja Reformierakond ning endise vallavanema Ester Karuse veetav Keskerakonna nimekiri ja EKRE.

"Juba pärast ühinemist, neli aastat tagasi, läks olukord päris teravaks. Iga volikogu algas meil avaldusega. Opositsioon tegi iga kord avalduse, seal öeldi ikka päris halbu sõnu toonase vallavanema kohta. Ja niimoodi on see edasi läinud. Õhkkond on olnud meil volikogus kõik need neli aastat mürgine. Vaatamata sellele, kes on eesotsas olnud," ütles Karuse.

Valimisliidu Valga 2.1 esinumber Rogenbaum hindas kõige keerulisemaks teravaid isiklikke suhteid.

"Solvangud, rünnakud kõigil tasemetel – need ei aita ju kaasa. Poliitilise debati pidamist praktiliselt pole, on ainult tüli üleval hoidmine," lausus ta.

Kohati on Valgas hägusad ka poliitilised jõujooned. Nii näiteks ei pürgi sotsiaaldemokraadid Valgas võimule ühes, vaid erinevais nimekirjades. Kuigi kandideerimas võib näha ka maal elavaid poliitikuid, on maa ja linna ühendamine üheks suureks vallaks osutunud keeruliseks.

"Kes võimule saavad, peavad rahvast kuulama, mida on vaja teha. Maateid ja veel igasuguseid asju on vaja parandada. Kõik tuleb siin üle vaadata. Sest on siin ju nalja ja tsirkust omal ajal palju tehtud," ütles EKRE esinumber Uno Kaskpeit.

"Eelkõige on käinud meil debatid suurprojektide rahastamise üle. Ja valla eelarve üle. Ja siis on veel ka pisemad detailid, mille kohta ei suuda me leida kompromissi. Aga väitlused käivad ka nende asjade pärast, mis pole üldse volikogu teema. Ongi liiga isiklikuks mindud," lausus Reformierakonna esinumber Lauri Drubinš.

Valga volikogu 25 kohale pürgib 90 kandidaati.