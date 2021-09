EKRE-l napib Ida-Virumaal kandidaate

Rahvusringhäälingu tellimusel tehtud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi toetab EKRE-t Ida-Virumaal 41 protsenti küsitletutest. Kuid erakondade kõrval on Ida-Virumaal ka suur hulk valimisliite ning elanikest küsitleti vaid kodanikke, kuigi volikogusid saavad valida ka mittekodanikud. Kuid peamine põhjus, mis takistab EKRE-l suurt toetust valimisvõiduks vormida, on kandidaatide nappus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Neid on paraku vähe ja paraku on ka tuntud inimesi nende nimekirjades vähem, mis ei tähenda, et neil üldse ei õnnestu siin edu saavutada, aga see edu on kindlasti oluliselt väiksem kui praegused uuringud näitavad," kommenteeris ajalehel Põhjarannik peatoimetaja Erik Gamzejev.

Kõige rohkem on Ida-Virumaal kandidaate välja pannud Keskerakond. Keskerakonna hinnangul on EKRE edulugu ülepaisutatud ja neil valimistel ei võida statistika, vaid matemaatika.

"Üks asi on reiting, teine asi on reaalsus. Reaalsus tuli siis, kui me avaldasime kõik oma valimisnimekirjad. Praktiliselt 300 Ida-Viru Keskerakonna kandidaadi vastu on 52 ekrelast, isegi lihtne matemaatika kolmanda klassi tasemel näitab seda, et seekord te poisid ei võida," rääkis Keskerakonna Ida-Virumaa piirkonna esimees Marek Kullamägi.

EKRE Ida-Viru piirkonna esimees Arvo Aller tunnistab, et vaatamata suurele toetajate hulgale oli raske inimesi valimistel kandideerima saada.

"Meil ei ole nii säravaid tähti kui mõne erakonnal. Meie toetaja on tavatööinimene, kes hoolitseb oma laste, oma pere eest ja meie jaoks on oluline, et kes on võtnud omale vastutuse kandideerida, nendele antakse ka toetus," rääkis Aller.

Ida-Virumaa kaheksast omavalitsusest on EKRE oma nimekirjaga välja tulnud viies, sealhulgas Sillamäel vaid kahe ja Kohtla-Järvel viie kandidaadiga.