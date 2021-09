EL-i ministrid elektri- ja gaasihinna kohta otsuseid ei langetanud

Hispaania keskkonnaminister Teresa Ribera tegi enne kohtumist avalduse, öeldes, et Euroopa Komisjon valmistab ette juhtnööre riikidele, kuidas hinnatõusule vastu astuda ilma energiaturu regulatsioone rikkumata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Gaasihind on võrreldes jaanuariga tõusnud 250 protsenti pärast riikide koroonaviiruse tõttu kehtestatud liikumispiirangute lõppemist.

Kohtumisel osalenud Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson ütles, et arutelu põhirõhk oli pigem tulevikku suunatud ja mingit hinnalae kehtestamist või soovitust liikmesriikidele alandada makse, ei otsustatud.

"Vastavalt elektri maksustamise direktiivile on Euroopa-üleselt seatud ainult miinimumtase ja sealt on liikmesriikidel vabadus otsustada maksu suuruse üle. Mitmed liikmesriigid on vastavalt sellele oma otsuse teinud. Ja mis on üldine suunis, on see, et seal, kus võimalik, tuleb elektri kasutuselevõttu soodustada ka maksude näol, sest elektrienergia puhul on taastuvenergia osakaal kõige suurem," rääkis Simson.