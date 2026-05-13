X!

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Euroopa Liit (EL) otsib võimalikuks sõjajärgseks läbirääkimiseks Venemaaga enda esindajat ning see ei saaks olla liidu kõrge välisesindaja Kaja Kallas, sest ta pole see tase, ütles saates "Esimene stuudio" endine Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson.

USA-s on lähenemas vahevalimised, Simsoni sõnul võib Iraani sõda maksta USA president Donald Trumpile esindajatekojas enamuse.

"Demokraadid koondavad ridasid ja usuvad, et vahevalimistel saavad nad parema tulemuse, kui oleks veel aasta alguses loota osanud. Eelkõige seetõttu, et ameeriklased kulutavad suvel rohkem kütustele ja kütused on kallid. Kuigi Trump võis arvata, et ta võib Iraaniga sõda alustada, sest USA toodab ise piisavalt autokütuseid, fossiilseid kütuseid, siis turg maailmas on ühendatud," ütles Simson ning lisas, et USA vahevalimistel hävib tavapäraselt see, kes toob kodanikele kõrged kütusehinnad.

Simsoni sõnul on sõjast peamiselt ja suurelt võitnud Ameerika naftatootjad.

"Aasta alguses analüütikud ütlesid, et nüüd me jõudsime sinnamaale, kus maailma naftatootjad ja ka veeldatud maagaasi tootjad on ületootmisesse jõudnud. Et tekib ostjaturg, sest tootjaid on liiga palju. Ühe nipsuga, ühe otsusega, tekitada see konflikt Iraaniga, olukord muutus," selgitas Simson.

Euroopal ongi Hormuzi väina kinniseismisel ennast näiteks USA-st lihtsam kaitsta, kuna Euroopas on kütusele seatud erinevaid makse, mis puhvrit hoiavad.

"USA-s seda puhvrit ei ole, nii et kohe, kui maailmaturul läksid hinnad kõrgeks, siis lõpptarbija, see, kes bensiinijaamas oma autot tangib, näeb seda valu palju drastilisemalt kui eurooplased," lausus Simson.

Saates jõuti ka sisepoliitikani ning lähenevate riigikogu valimisteni, mis toimuvad 2027. aastal.

Simsoni, kes ise varemalt kuulunud Keskerakonda, sõnul oleks parem, kui valimiste järel moodustaks koalitsiooni kolm erakonda, kuid tõenäolisem on siiski kahe erakonna liit. Nendeks võiks endise voliniku hinnangul olla Keskerakond ja Isamaa, kes praegugi Tallinnas koos võimul.

Eestis oleme aga jõudnud olukorda, kus kõik erakonnad on omavahel valmis liite sõlmima, ütles Simson.

"Igas Eestimaa nurgas on koalitsioone, kus on [mestis] mõni kohalik ekrelane ja mõni kohalik sots, rääkimata Reformierakonnast ja Keskerakonnast seal vahel," sõnas Simson.

Reformierakonna languse taga on Simsoni hinnangul liigne populaarsus 2023. aasta riigikogu valimistel.

Presidendivalimistel jääb Simsonile arusaamatuks, miks praegust presidenti Alari Karist uuesti ei toetata.

Palju on räägitud n-ö rahvusvahelise mehe tüüpi diplomaatilisest presidendist, ent Simsoni sõnul peab president ka sisepoliitiliselt tugev olema.

Enda presidendiks kandideerimise ümber käis Simson nagu kass ümber palava pudru ning kindlat vastust saatest ei selgunud.

Kui Euroopa peaks endale valima esindaja Venemaaga läbirääkimiseks, siis Simsoni hinnangul see ilmselt Kaja Kallas olema ei saaks.

"Ma ei ole Kaja Kallast läbirääkimiste laua taga näinud, aga ma arvan, et ta ei ole see tase. Kui ta oleks juba kõigi meelest see autoriteet, siis me ju ei otsiks [kandidaati]," selgitas Simson.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Esimene stuudio"

Samal teemal

eurovisioon 2026

vali oma lemmik

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

13.05

Viipekeelsed uudised

13.05

ETV spordisaade, 13. mai

13.05

Aktuaalne kaamera kell 21:00

13.05

Tallinna loomaia asukad said uue söödaköögi

13.05

Neljapäeval tuleb nii päikest kui vihma

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Eesti ei pääsenud Eurovisiooni finaali Uuendatud

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Zelenski: Ukraina positsioonid on viimaste aastate tugevaimad Uuendatud

13.05

Uppunud Vene kaubalaev võis vedada tuumareaktori osi Põhja-Koreale

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

12.05

Vaata uuesti: Vanilla Ninja pani kogu saali rokkima

13.05

Kuningas: katsume sõjahirmu retoorikat uute sõnumitega tasakaalustada

13.05

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

12.05

Autovahetuse asemel kulutavad inimesed rohkem raha sõiduki remondile

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

ilmateade

loe: sport

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

Kaks korda kaotusseisust välja tulnud Saku Sporting jõudis karikafinaali

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal Uuendatud

13.05

Tormis Laine vahetab tiimi ja suusamarki

loe: kultuur

13.05

Eesti Rahva Muuseum viib Soome näituse soome-ugri rahvaste jahitraditsioonidest

13.05

Flow festivalil esinevad Disclosure ja Rochelle Jordan

13.05

Galerii: Haus galerii uutel näitustel näeb Grossi ja Peterseni loomingut

13.05

Heimtali muuseumis avatakse ülevaatenäitus Uku rahvakunstimeistrite koondisest

loe: eeter

13.05

"Pealtnägija": Hispaania antropoloog kaardistas ida-virulaste keldrikultuuri

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Eesti punktid Eurovisioonil edastab sel aastal Getter Jaani

13.05

Kerli Kivilaan pärast poolfinaali tulemuste selgumist: me ei oleks teinud midagi teisiti

Raadiouudised

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

13.05

Raadiouudised (13.05.2026 15:00:00)

13.05

Vanglarendileping võib tähendada nikotiinipatjade lubamist ka Eesti vangidele

13.05

Prantsusmaa rõhuasetus Aafrika riikidega suhtlemisel nihkub arenguabilt investeeringutele

13.05

Raadiouudised (13.05.2026 12:00:00)

13.05

Eesti otsib uusi sõnumeid välisinvestorite sõjahirmu vähendamiseks

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo