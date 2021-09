Analüütikud: Enefit Greeni börsile viimiseks on väga õige aeg

Börsianalüütikute hinnangul on praegu väga hea aeg uue aktsia börsile viimiseks ning investorite huvi Enefit Greeni aktsia vastu võiks olla suur. Analüütikud usuvad, et prospekt jõuab avalikkuse ette lähema paari-kolme nädala jooksul.

Paremat aega börsile minekuks on Enefit Greeni jaoks väga keeruline leida, ütles investeerimisfirma Superia juhtivpartner Henrik Igasta.

"Ühest küljest on aktsiaturgudel väga selgelt müügiturg, ostjad ostavad kõike, mida pakutakse erakordselt kõrgete hindadega. Aga veel parem on see, kui arvestada seda, mis toimub energiaturgudel, eeskätt räägin elektrihinnast. Sedalaadi äri nagu Enefit Green on suuresti taastuvenergeetika tootmine – ega väga palju paremaks ajastus minna ei saa. Kui midagi ei muutu aktsiaturgudel, midagi dramaatilist ei juhtu, siis tõenäoliselt saab see olema edukas tehing, ja ma ütlen seda teadmata tegelikult, mis hinna pealt nad tahavad lagedale tulla," rääkis Igasta.

Investor ja börsikaupleja Mikk Talpsepp märkis, et Enefit Green on kindlasti atraktiivne aktsia investorite jaoks, sest tegu on stabiilse ja kasvava äriga.

"Küsimus on lihtsalt hinnas, millega Enefit Green börsile tuleb. Ma arvan, et investorite jaoks võiks olla Enefit Green natuke atraktiivsem kui näiteks Tallinna Sadam, just arenguperspektiivi poolelt. Inimesed tarbivad järjest rohkem ja samas on ka suund järjest suurema taastuvenergia osakaalu suunas," lausus Talpsepp.

Talpsepa hinnangul saab Enefit Greeni väärtuseks tulevikus olema vähemalt kaks miljardit eurot.