Linnad ja vallad saavad õiguse liikluskaameraid üles panna

Siseministeeriumi esitatud eelnõu järgi saavad omavalitsused õiguse osaleda automaatsete liiklusjärelevalvesüsteemide, näiteks kiirus- või foorikaamerate paigaldamises.

Lisaks muudab eelnõu trahvimäärasid ning seab lubatud sõidukiiruse ületamisel määratava hoiatustrahvi või mõjutustrahvi arvutamise aluseks senise kolme euro asemel viis eurot, edastas siseministeerium.

Siseminister Kristian Jaani sõnul tehakse lõplik otsus, kuhu paigutada automaatne liiklusjärelevalvesüsteem, koos politsei ja transpordiametiga.

"Automaatsete liiklusjärelevalvesüsteemide paigaldamine ja kasutamine toimub kolmepoolse koostööna. Omavalitsus soetab ja haldab järelevalvesüsteemi, transpordiamet haldab automaatse liiklusjärelevalve süsteemi andmekogu ja edastab andmed politseile ning PPA viib läbi menetluse," ütles Jaani.

Pool trahvirahast laekub omavalitsuse eelarvesse. "Trahvirahaga saaksid omavalitsused katta seadmete soetus- ja halduskulud ning suunata seda ka liikluskeskkonna ohutuse tagamisse," ütles Jaani.

Jaani märkis, et praegused hoiatustrahvi määrad on kehtinud muutmata kujul 2009. aastast. Selle ajaga on keskmine kuupalk, palga alammäär ning elatustase oluliselt tõusnud.

"On selge, et kui trahvi eesmärk on mõjutada inimese käitumist, siis praegused trahvimäärad ei täida enam oma eesmärki. Mõneti näitab seda ka korduvrikkumiste arv ning asjaolu, et rikkumiste üldarv aja jooksul ei vähe," nentis Jaani.

Näiteks katsetas politsei kihutamise vähendamist 2019. aastal uut lahendust, kus lubatud sõidukiiruse ületajad said rahatrahvi asemel valida rahunemispeatuse.

"Selle lahenduse kohta algatatud seadusemuudatus jõustus käesoleva aasta suvel ja see on lisandunud täiendava mõjutusmeetmena," ütles Jaani.

Seaduse jõustumine on hetkel kavandatud 2022. aasta esimesse kvartalisse.