Mäetaguse kirvehallis harrastatakse sportlikku kirveheitmist

Mäetaguse mõisa kirvehallis saab visata kõike, mida süda ihkab. Loomulikult kirveid, aga ka panne, nuge ja miks mitte ka lusikaid ja kulpe. Kõik, mis pakku kinni jääb, saab kinni löödud.

"Esimene kord, ausalt. Ega ma ei teadnudki, et selline asi üldse maailmas olemas on nagu kirveloopimine, aga sain lõpuks ikka paku sisse. See on jällegi Ida-Virumaa puhul tore, et need seiklused on tegelikult väga laia diapasooniga ja siin saab hakkama normaalne inimene nagu mina ja võib-olla ka mõnel päris kõval seiklejal on siin tegelikult päris põnev," rääkis turismifirmade liidu juht Tiit Pruuli.

Neli kilo kaaluva kirve viskamine ei pruugi kohe õnnestuda, kuid õnnelik vise saabub varem või hiljem.

"Selleks on vaja ainult tahet, rohkem mitte midagi. Poole tunniga on võimalik see ära õppida. Täpsus, muidugi, see nõuab juba aastaid, et kogu aeg keskele tabada," ütles kirveheitmist harrastav Meelis Pällo.

Mäetaguse mõisa kirvehallis harrastatakse nii sportlikku noa- ja kirveheitmist kui ka oma lõbuks raudesemete pakku loopimist.