Harry Liiv: koostöö on päästnud Peipsi järve fosfori- ja lämmastikusurmast

On päevselge, et teise riigiga veekogu jagades ei piisa ainult ühe poole pingutustest. 1997. aastaks oli nii siin- kui ka sealpool piiri klaar, et Peipsi kui ühe maailma parima kalajärve ning Narva jõe majandamine nõuab sihipärast tegutsemist mõlemal pool kallast, kirjutab Harry Liiv.