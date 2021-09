YouTube kustutas Kremli kontrollitava meediafirma RT saksakeelsed kanalid

USA tehnoloogiahiiglase Google'i omanduses olev YouTube kustutas teisipäeval oma platvormilt Kremli kontrollitava telekanali RT saksakeelsed kanalid. YouTube teatas, et RT levitas libainformatsiooni koroonaviiruse kohta, mille käigus rikuti firma eeskirju.

"YouTube'il on selged juhised, mis kirjeldavad platvormil lubatud sisu levitamist. Enne keelustamist sai RT hoiatuse ja sellele järgnevalt nädalase tegutsemise keelu. RT proovis sellest mööda hiilida, laadides teise kanali kaudu üles saate "Puuduv osa"," ütles YouTube'i pressiesindaja.

"Seetõttu lõpetati mõlema kanali tegevus meie platvormil, mis on seotud teenusetingimuste rikkumisega. See on YouTube'i eeskirjade vastane, kui keelust mööda hiilimiseks kasutatakse teist kanalit," lisas pressiesindaja.

RT peatoimetaja Margarita Simonjan reageeris kanalite blokeerimisele vihaselt.

"Tegemist on tõelise meediasõjaga, mille Saksamaa riik kuulutas Venemaale," teatas Simonjan.

Simonjan leidis, et Venemaa peab keelama riigis Saksamaa avalik-õiguslikud ringhäälingud nagu ARD ja ZDF.

"Pandeemia ajal kahtles RT, et Saksamaal levib koroonaviiruse teine laine. Samuti teatas RT väidetavast vaktsiinide tapatalgust Norras," vahendas ARD.

RT ametlik loosung on "olla kriitiline".