Riigikogu võttis vastu elektrituruseaduse muudatused

Seaduse poolt hääletas 69 riigikogu saadikut, vastu oli üheksa ning üks riigikogu liige jäi erapooletuks. Hääletamata jättis kolm saadikut, 19 puudus.

Vastu oli seitse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liiget, fraktsioonitu, aga sotsidesse kuuluv Raimond Kaljulaid ja Isamaa fraktsiooni kuuluv Priit Sibul.

Reformierakonna fraktsiooni liige Jürgen Ligi jäi erapooletuks.

Eelnõud tutvustanud Isamaa liige Sven Sester ütles, et biomassi kasutamine aitab mitmekesistada taastuvenergia vahendeid. "Ma arvan, et astudes samme taastuvenergia tootmisel või taastuvenergia kasutamisel, on see tegelikult üks nendest sammudest lisaks päikesele, ka biomassi ehk siis puidu kasutusele võtmine," sõnas Sester.

Kõne esinenud sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski ütles, et see on Eestile ja Eesti keskkonnale halb seadus.

"Kunagi väga mõistliku plaanina alanud see, et kohalikus katlamajas võiks sooja ja elektri tootmises efektiivselt ära kasutada puidutööstuse jäätmeid, saepuru ja oksi-latvasid, sellest on saanud Euroopas tegelikult suur tüvepuidu põletamise aktsioon, milles Eesti on üks eestvedajaid," ütles Ossinovski.

"Meie mets põleb ka teistes Euroopa Liidu riikide ahjudes väga suures mahus. Viimatine Euroopa Liidu Ühisteaduskeskuse raport on selgelt näidanud, et taastuvenergia direktiiv, mis on lubanud riikidel sellele peale maksta, ongi tegelikult suurendanud tüvepuidu põletamist ahjudes, mis on halb nii kliimale kui ka elurikkusele," lisas ta.

Ossonovski sõnul on see halb seadus ka tarbijale, sest toob kaasa elekrihinna tõusu.

Ossinovski lisas veel, et seadus on ka põhiseadusevastane.