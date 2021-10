Kaljulaid jättis elektrituruseaduse Karisele välja kuulutamiseks

Riigikogu võttis seaduse vastu 29. septembril ja 4. oktoobril saadeti see presidendile. Presidendil on 14 päeva aega otsustada, kas seadus välja kuulutada või mitte. See tähendab, et president peaks seaduse välja kuulutama tuleva nädala esmaspäevaks.

President võib jätta riigikogus vastu võetud seaduse ka välja kuulutamata ja saata selle riigikogule uueks arutamiseks ja otsustamiseks. Riigikogu saab seejärel kas võtta presidendi tagasi saadetud seaduse muutmata kujul uuesti vastu, mille järel president seaduse välja kuulutab või taotleb riigikohtult seaduse põhiseaduslikkuse kontrollimist.

Riigikogu võttis elektrituruseaduse muudatused vastu septembri lõpus. Seadusemuudatus lubab edaspidi suures mahus biomassi põletamist Narva elektrijaamades.

Kuna seaduseelnõu algatas eelmine valitsus ning vastuvõtuks vormistas Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus, siis riigikogus oli sellele vastu vaid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon. Praegune võimuliit vähendas elektrijaamades toetusega puidu põletamise aega kolmelt aastalt kahele.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski kutsus president Kersti Kaljulaidi septembri lõpus seadust tagasi saatma.

Ossinovski sõnul seadus suurendaks lisaks elektri hinna tõstmisele ka metsaraiet ja läheb praegusel kujul vastuollu põhiseadusega.