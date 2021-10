Siim Sikkut uuesti asekantslerikohale ei kandideeri

"Mina uueks ametiajaks digiarengu asekantsleriks ehk riigi IT-juhina jätkamiseks ei kandideeri. Tulin viis aastat tagasi eeskätt üheks ametiajaks, sest olen alati arvanud, et digiarengu kiirelt muutuvas valdkonnas on mõistlik juhtidel vahetuda piisavalt tihedalt – et oleks värsket vaadet ja ärategemise hoogu," kirjutas Sikkut sotsiaalmeedias.

Riigikantselei palub esitada vajalikud dokumendid hiljemalt 20. oktoobril 2021. a tippjuhtide valikukomisjonile tippjuhi konkursiveebis.

Olulisemate digiarengu asekantsleri väljakutsetena nimetas riigikantselei avalike digiteenuste ja nende juhtimise kvaliteedi tõstmist, digiriigi toimimise ja riikliku küberturvalisuse kindlustamist, sigiriigi uuenduste hoo tõstmist, sideühenduste üle-Eestilise hea kättesaadavuse arenguhüpet, digiühiskonna 2030 visiooni elluviimiseks eri poliitikavaldkondade ühte sammu käima seadmist, riigi IT baasteenuste konsolideerimise edukat elluviimist ja postiteenuste uuele tasemele viimist.