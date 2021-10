Erameditsiini ettevõte Confido on kesest koroonat kiirelt laienenud

Confido avas esimese meditsiinikeskuse Tallinnas 2017. aastal. Praeguseks on ketil ka neli kiirkliinikut ja peagi avab ettevõte suurema meditsiinikeskuse Tartus.

Confido kliinikute juhtkond võiks olla tuttav meditsiinivaldkonna teisest otsast – meditsiinigrupi omanikule kuulub ka Südameapteegi kett. 70 protsendi ulatuses kuulub keti omanikfirma Pharma Holding Rootsis registreeritud Pharmaswed AB-le, mille osanikud on Tarmo Laanetu ja Rootsi ettevõtja Oskar Svensson.

Esimesed kliinikud avas ettevõte Nautica keskuses ja Lasnamäe Centrumis, mõlemas kliinikus on vastuvõtukabinette kolm, Rocca al Mare keskuses viis ja Tartus seitse.

Nüüdseks tõdeb ettevõtte tegevjuht Risto Laur, et oleks võinud ka esimesed kliinikud suuremad teha.

Lauri sõnul tuntakse erameditsiini vastu aina enam huvi, ning inimesed ootavad teenuseid, mis tegeleks lisaks ravile ka ennetusega. "Ma arvan, et erameditsiini roll hakkab üha suuremaks muutuma, sest nii patsientide kui teenusepakkuja teadlikkus hakkavad üha rohkem kohtuma," rääkis ta.

Lauri sõnul saab erameditsiin tulla inimestele vastu sel ajal, kui riiklikule teenusele pääseda on keeruline – näiteks õhtuti või nädalavahetustel, kui perearstikeskused on suletud. "Siin on hästi palju kohti, kus erameditsiin ja riiklik meditsiin võiksid asju üheskoos läbi mõelda ja luua sünergia, mis patsienti väärtustaks," rääkis Laur.

Mitmes valdkonnas tehakse ka koostöös haigekassaga

Eelmisel suvel osales Confido haigekassa hankel, mille raames sõlmitud viieaastase lepinguga on ettevõte haigekassa partneriks 11 erialal. Eelnevalt on Confido olnud haigekassa partneriks perearsti nõuandeliini 1220 opereerimisel. Ka kiirkliinikud on pandeemias kujunenud vaktsineerimispunktideks.

"Siin me oleme saanud kõvasti panustada, et olla väärtustloov vastaspool pandeemia kontekstis. On hästi palju küsimusi tulnud, kuhu minna ja oleme perearstidele appi tulnud haigekassa suunitlusel, väljastame tänagi testimise saatekirju, et perearstidelt koormust vähemaks võtta," rääkis Laur.

Kui möödunud aasta algul oli ettevõtte hingekirjas ligikaudu 300 inimest, siis tänaseks on neid üle 670.

Ühelt poolt on selle taga ettevõtte tegevusvaldkondade laienemine, teisalt on Confido keskendunud pandeemias vaktsineerimisele ja testimisele. "Oleme sel aastal tugevalt kasvanud, siin on hästi suur osa selle aasta kasvul testimistegevus, vaktsineerimistegevus ja oktoobrist realiseeruv haigekassa lepingupartneriks olemine. Vaimse tervise poole peal on spetsialiste juurde tulnud, eriarstidel on spetsialiste juurde tulnud," kirjeldas Laur.

"Loomulikult kogu tervishoid – nii riiklik kui era – on olnud pandeemia esirinnas ja igaüks oma missioonist ja võimalustest lähtuvalt on asjaga tegelenud, nii ka meie. Võtsime aasta algul väga selge suunise, et me soovime antigeeni testimisega tegeleda ja lõime selleks infra," kirjeldas ettevõtte tegevjuht.

Meditsiinitöötajaid Eestis jalaga segada ei ole

Ettevõte on napsanud juhte ka avalikust sektorist. Septembrist läks Confido kiirkliinikuid juhtima riigi COVID-19 tööruhma juhtinud Marek Seer, samal kuul asus ka 19 aastat ravimiameti peadirektorina töötanud Kristin Raudsepp tööle Confido Tartusse rajatava uue meditsiinikeskuse juhina.

Confido juhi sõnul jagab erameditsiin ka personaliküsimustes riigiga samu muresid ning otseselt riigilt inimesi üle palgata ettevõte ei soovi. Erameditsiinil on võimalik pakkuda töötajatele rohkem hüvesid, kuid Lauri hinnangul peaks riik õppekavada tellimust arstidele ja õdedele suurendama.

"Kui vaadata tervikut, siis jätkusuutlik siin pilt ei ole. Õed liiguvad ühest meditsiiniettevõttest tööle, siis kolmandasse ja viiendasse tööle. Seda ressurssi on turult puudu, siin peaks lähenema viisil, et peaks riiklikult vaatama üle õdede ülikooli ettevalmistused, mahtude mõistes," rääkis Laur.

"Arstide poole pealt samamoodi, arstid on paljud Skandinaavia riikides, siin on pingutamist tervikuna väga palju, kuidas me arstide ja kliinilise personali nappusest üheskoos üle saame. Pandeemia on tõestanud, et nalja ei ole, kõik töötavad viimase piirini siin," sõnas Laur.

Omanikering katab meditsiiniturgu mitmest küljest

Confido kett kuulub Pharma Holdingule, mis on ka Südameapteegi omanik. 70 protsendi ulatuses kuulub Pharma Holding Rootsis registreeritud Pharmaswed AB-le, mille osanikud on Tarmo Laanetu ja Rootsi ettevõtja Oskar Svensson.

10-protsendilise osalusega on omanikuks Laanetu Sihtasutus, mille esindaja on samuti Tarmo Laanetu ning 10-protsendilise osalusega on omanikeringis Confido juhatuse liige ja meditsiinijuht Kadi Lambot.

Confido juht Laur tegutseb ka Südameapteegi juhatuse esimehena.

Lauri sõnul ongi ainsaks kokkupuuteks mõned inimesed ja ettevõtte omanikud, kuna meditsiiniteenuse pakkumisel ja ravimimüügil suurt ühist ei ole.

"Mõlemad on ikkagi tervishoiusektoris, apteek ravimite väljastajana ja riikliku tellimuse teostajana ravimite väljastamisel. Täna meil on 69 apteeki üle Eesti, oleme oma teeninduse, apteekide miljöö ja kõigega tegelenud. Confido on ikkagi teise suunitlusega, siin me pakume raviteenust, koos kõige juurde kuuluvaga. Suhet otsest ei ole – nad on nii erinevad, toimetame erinevat jada pidi," sõnas ta.

Svensson jõudis Eestis meediasse esimest korda, kui ostis Südameapteegi ketti omanud Laanetult apteegifirmas 70-protsendilise osaluse.

Svensson hoiab pigem varjule, 2016. aastal ütles Laanetu Eesti Päevalehele, et Rootsi omanik külastab Eestit kord kvartalis. Ajakirjanduses on ilmunud küsimusi tema sisulise rolli kohta ravimiäris, kus suurimaks tegijaks on Margus Linnamäele kuuluvad ettevõtted.

Eestist väljaspoole ettevõte praegusel ajal Lauri sõnul laieneda ei plaani. "Keskendume Eesti turule, oleme siin olemas ja areneme Eesti turul, siin on toimetamist, tegemist ja mõtteid kõvasti." Küll aga soovib ettevõte müüa rohkem raviteenuseid välismaalastele, kes selleks siia reisivad, nähes võimalust pakkuda Põhjamaade turule tugevat konkurentsi.

Confifo käive kasvas mullu 141 protsenti kuue miljoni euroni, ettevõtte kahjum süvenes 2,7 miljonile eurole.