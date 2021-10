Biden kaitses progressiivsete aktivistide agressiivset taktikat

Biden kommenteeris esmaspäeval Sinema ja aktivistide hiljutist vastasseisu. "Ma ei usu, et see on sobiv taktika. Kuid seda juhtub igaühega. See on osa protsessist," ütles Biden.

Aktivistid survestavad demokraatidest senaatoreid Sinemat ja Joe Manchini, et nad toetaksid 3,5 triljoni dollari suurust stiimulipaketti. Teine aktivistide rühmitus kogunes nädalavahetusel Manchini Washingtoni paatmaja juurde ja avaldas meelt.

Sinema kommenteeris esmaspäeval samuti aktivistide tegevust.

"Olen 19 aastat Arizona ülikoolis loenguid pidanud, Olen pühendunud oma õpilastele turvalise ja intellektuaalse keskkonna loomisele. Eile seda keskkonda rikuti. Minu õpilased kannatasid ja see oli ebaõiglane. See oli täiesti kohatu," teatas Sinema.

Aktivistid järgnesid Sinemale muu hulgas tualettruumi, avaldasid lärmakalt meelt ja filmisid senaatorit seal.

Sinema ja Manchin on mures kiireneva inflatsiooni pärast. 3,5 triljoni dollari suurune stiimulipakett oleks jõustumise korral suurim kulutus USA ajaloos.