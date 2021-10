ERR Riias: Lidl avas Lätis 15 poodi

Lidl on Läti jaoks oluline maamärk, praeguseks 200 miljonit investeeringut ja 2000 töökohta Läti linnades on suurim Saksamaa firma panus sealsesse majandusse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Igal turul on oma väljakutsed. Leedus avasime poed 2016. aastal ja see on olnud väga edukas sisenemine sealsele turule. Oleme sellest õppinud ja nüüd avame oma kauplusteketi Lätis. Mõne kuu jooksul oleme esindatud ka Eesti turul," rääkis Lidli juht Lätis ja Eestis Jakob Josefsson.

Samas on sellel ketil ka oma kontseptsioon, mis tähendab seda, et kohalikud tootjad oma kaubamärkidega eriti riiuleile ei pääse. Siiski võib näiteks leida Lidli poest Eestist pärit piima. Ilma aga teevad Lidli tuntud kaubamärgid, mille nime all müüdavad tooted on valmistatud paljudes riikides.

Lidli juhi sõnul on praeguseks lepingud vaid paarikümne Läti tootjaga.

"Iseloomustan Läti ostjat nii: ta on omamaise kauba patrioot siis, kui on kõrge kvaliteet ja madal hind. Kui aga on valida samasuguse toote vahel, mis on valmistatud kohapeal või imporditud, ostavad Läti ostjad Läti kaupa," ütles Läti toidukaubamüüjate ühenduse tegevjuht Noris Kruzitis.

Ostjad tunnevad Lidli vastu suurt huvi ja hommikul poode avades tekkisid ukse taha järjekorrad.

"Väga hea kauplus, mulle meeldib siit osta. Elan Mežciemsis, see on mu kodupood," ütles Agnese.

"Peamine on see, et konkurents jaekaubanduses tugevneb. See muudab hinnad päris kindlasti ostjasõbralikumaks," sõnas Läti heaoluminister Gatis Eglitis.

Kuid vaadates Baltimaade hinnavõrdluses Leedut, kus Lidl juba tegutseb, pole see üldist hinnataset mõjutanud.

"Kõik suured jaekaubanduse tegijad jälgivad üksteist väga tähelepanelikult ja seetõttu ka reageerivad turuvõngetele," märkis Rimi Läti kommunikatsioonijuht Juris Šleiers.

Aga Lidl jätkab laienemist ja 15 poodi on Lätis alles algus. Riias asub ka logistikakeskus, kust hakatakse kaupa vedama ka Eesti poodidesse.