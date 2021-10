Koroonaga on haiglates 248 inimest

Reede hommiku seisuga vajab sümptomaatilise COVID-19 tõttu haiglaravi 204 inimest. Kokku on haiglas 248 koroonaviirusega nakatunud patsienti, kellest on vaktsineerimata 167 ehk 67,3 protsenti ja lõpetatud vaktsineerimiskuuriga 81 ehk 32,7 protsenti.

Suri neli koroonaviirusega nakatunud inimest: 70-aastane mees, 82-aastane mees, 83-aastane naine ja 93-aastane naine. Kokku on Eestis surnud 1391 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 38 uut haigusjuhtu. Haiglates on koroonaga 248 inimest, mida on kuue võrra rohkem kui ööpäev varem. Intensiivravil on 26 koroonapatsienti, neist juhitaval hingamisel 18.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 7058 testitulemust, millest 954 osutus positiivseks. Positiivse testi saanutest oli 607 vaktsineerimata ja 347 lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Ööpäeva jooksul manustati 1939 vaktsiinidoosi, kokku on manustatud 1 383 504 doosi. Täisealiste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 67,4 protsenti.